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Mazhar’dan Edis ve Mabel Matiz’e: Bunların yaptığı şımarıklık

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.09.2018 10:12 | Son Güncelleme

Kelebek yazarı Cengiz Semercioğlu Fizy Müzik Ödülleri gecesini kaleme aldı.

Önceki akşam Zorlu PSM’de bu yıl ilki düzenlenen Fizy Müzik Ödülleri töreni vardı. Bugüne kadar gördüğüm en kısa ve güzel ödül töreniydi.

Mazhar’dan Edis ve Mabel Matiz’e: Bunların yaptığı şımarıklık

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11 dalda ödül dağıtıldı ve 35 dakikada bütün tören bitti.Ardından after party ve Fizy Müzik Haftası kapsamında yan salonda sahneye çıkan Kalben konseriyle devam etti gece.
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Burcu Esmersoy’un sunduğu gecede atmosfer de, akış da güzeldi...Her ödül töreninde olduğu gibi buraya da katılamayanlar oldu tabii...Ağır toplardan Tarkan ve Sezen Aksu yoktu...Onların üzerine Edis ve Mabel Matiz de ödüllerini almaya asistanlarını gönderince Mazhar Alanson fırsatı kaçırmadı.
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Gecenin sonunda Tüm Zamanların En İyi Grubu ödülünü almaya çıktıklarında, “Biz maalesef asistanımızı gönderemedik, kendimiz geldik” diye lafı gediğine koydu Mazhar...“Bu yaşımıza rağmen biz buradayız” dedi...
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Gerçekten da Mazhar, Fuat ve Özkan tüm özenleri ve şıklıklarıyla gecede yer aldılar.Tüm zamanların en iyi grubu kolay olunmuyor işte...
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Mazhar’dan Edis ve Mabel Matiz’e: Bunların yaptığı şımarıklıkFizy Müzik Ödülleri’nden sonra Mazhar Alanson’u bulup biraz laflayayım dedim.O sırada Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’yla gece üzerine röportaj yaptığım için Mazhar’ı kaçırmışım...Törenden sonra ayrılmış geceden...
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Hemen telefon açtım, “Göremedim seni tebrik edecektim” dedikten sonra, “Sahnede ne güzel taşı gediğine koydun” dedim Mazhar Alanson’a...
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O ses tonu ve ağır konuşmasıyla, “Ne yapayım Cengiz’cim gelişine vurdum topa” dedi...Sonra da ekledi:
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“Ama öyle de pas verilmez ki... Öyle pas verirsen Mazhar Abiniz de golü atar... Ne demek geceye asistanını göndermek. Ödül aldıysan kalkıp geleceksin. Bu genç arkadaşların yaptığı şımarıklıktan başka bir şey değil” dedi...
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Peki kime dedi bu lafı?Mazhar isim vermedi ama Tarkan ve Sezen Aksu’ya demeyeceğine göre adres törene asistanlarını gönderen Edis ve Mabel Matiz’di...
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Mabel Matiz - En İyi Single ödülünü aldı.
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En İyi Albüm ödülü ise Edis'in oldu.
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Anahtar Kelimeler:
mfö Mazhar Fuat Özkan Fizy Müzik Ödülleri

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