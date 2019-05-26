Mazıdağılı Öğrenciler Kavramsal Heykelle Tanıştı

Bu alışılmışın dışındaki sanat akımı Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bir okulda hayat buldu. Yunus Emre Orta Okulu’nda görevli Heykeltıraş ve Öğretmen Gökhan Aslan, öğrencilerini bu sanat dalıyla tanıştırdı. Öğrenciler buldukları malzemelerle sıra dışı heykeller yaptı. Çalışmanın ana fikri son dönemlerde sıkça gündeme gelen tacizler. Öğrenciler heykellerinde bedenlere uzanan ellere sıkça yer verdiler. Öğrencilerin yaptığı heykeller Mazıdağı’nda açılan sergide toplandı. Serginin adı da ‘Bedenime dokunma’

Kavramsal sanat İlk kez 1960’lı yıllarda, nesneyi betimlemekten vazgeçip düşünceyi ön plana çıkaran yeni bir sanat görüşüyle ortaya çıktı. Buna göre sanat eserinin maddi varlığı ve biçiminin yerini kavramsal düşünce aldı. Kavramsal sanatçılar, bir resim veya heykel yapmak üzere yola koyulup bu amaca yönelik fikirler üretmek yerine geleneksel gereçlerin ve biçimlerin ötesinde düşünüp fikirlerini uygun malzemeler ile ifade etme amacı taşıyor. Klasik anlamda resim veya heykel tarzı nesneler, ticari mal olmaya elverişli olduklarından sanatsal yaratı ve beğeninin dışında tutuluyor.

Kavramsal sanatla ilk kez tanıştığını söyleyen öğrencilerden Yusuf Özkan VOA Türkçe’ye şunları söyledi; “İlk başta bir şey olacağını düşünmüyorduk ama sonucu görünce hepimiz çok şaşırdık. Düşüncelere dayalı heykeller yapmaya çalıştık, heykellerimiz genelde somut düşünceye dayalı heykeller. İlk başlarda sargı bezlerinden başladık, sargı bezlerini birbirine dolayarak yaptık.”

Rohat Abul da, sergiye katkı sunan öğrencilerden. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Abul, bu sanatı sürdürmek istediğini belirterek, “Sanatın yeni bir türünde sanatta yeni bir bakış. Ama heykellerin ilk kez böyle bir türünü gördüm. Gideceğimiz lisede böyle bir ortam olursa neden devam ettirmeyelim? Yeniden bu heykelleri yaparım, burada pek çok tema var. Burada ‘Bedenime Dokunma’ mesajını veriyor” dedi.

Öğretmen Gökhan Aslan bütün öğrencilerinin çalışmaya katkı sunduğunu söyledi. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Aslan, “Kavramsal heykel sanatı okullarda tercih edilen bir çalışma stili değil. Benimki alışılmışın dışında bir çalışma serisi, bu çalışmada bütün öğrencilerimiz çalışmalara katıldı. Bütün öğrencilerin eli çalışmalara değdi. Daha çok yorum üzerine yoğunlaşmaya çalıştık çünkü her çalışmanın ayrı bir hikayesi, ayrı bir formu vardı. Taciz konusu çok güncelken ‘Bedenime Dokunma’ diye bir konu ortaya çıkardık. Burada eğitimin önemini vurgulamaya çalıştık, sigaranın zararlarıyla ilgili bir şeyler ortaya çıkartmaya çalıştık” diye konuştu.

