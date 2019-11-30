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Mazıdağı’nda başlık parası pes dedirtti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 11:55 | Son Güncelleme

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde başlık parasının 50 bin TL’ye kadar çıkması evlenme çağındaki gençleri tedirgin ediyor.Evlilik çağındaki gençlerin korkulu rüyası olan başlık parası, 50 bin TL’ye kadar çıkması bölgede evlilik çağına gelen gençlerin ve ailelerinin sıkıntı yaşamasına neden oluyor.

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde başlık parasının 50 bin TL’ye kadar çıkması evlenme çağındaki gençleri tedirgin ediyor.
Evlilik çağındaki gençlerin korkulu rüyası olan başlık parası, 50 bin TL’ye kadar çıkması bölgede evlilik çağına gelen gençlerin ve ailelerinin sıkıntı yaşamasına neden oluyor. Başlık parasının yüksek miktarda olmasından dolayı bölgede çok sayıda genç kız ve erkek hayatlarını birleştirememenin üzüntüsünü yaşıyor. Mazıdağı ilçe merkezinde yaşayan N.E. isimli vatandaş, "Ben geçen hafta evlendim, kız istemeye gittiğimizde kızın babası bizden 40 bin TL başlık parası ve 100 bin TL’ye yakın altın istedi. Kıza gönlüm olduğu için hayır diyemedim, evlilik masrafım ortalama 250 bin TL’yi buldu. Ama maddi durumu düşük olan birisi, gidip bankadan kredi çekip, kendini borç batağına atması gerekiyor" dedi.

"50 bin TL başlık parası istediler"
Kız istemeye giden Mazıdağı kırsal mahallesinde ikamet eden N.A. isimli vatandaş ise, geçen günlerde yakın bir köyde kız istemeye gittiklerini söyledi . N.A., "Bizden 50 bin TL başlık parası ve 250 bin TL’ye yakın altın istediler. Ev, araba, beyaz eşya hariç. O kız ile evlenebilmem için 500 bin TL’yi gözden çıkarmam gerek. Başlık parasını fırsata ceviren babalar bu durumu resmen ticaret haline getirmişler. Şuan 30 yaşındayım, evlenmek için geç bile, ama başlık parası yüzünden evlenemiyorum" diye konuştu.

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