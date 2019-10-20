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Mazıdağı’nda trafo bomba gibi patladı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2019 11:58 | Son Güncelleme

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde trafoya ait pano, aşırı yüklenme nedeni ile bomba gibi patlayarak kullanılamaz hale geldi.Mazıdağı ilçesi Kayalar Mahallesi’ni besleyen trafoya ait pano, aşırı yük nedeniyle önce alev aldı.

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde trafoya ait pano, aşırı yüklenme nedeni ile bomba gibi patlayarak kullanılamaz hale geldi.
Mazıdağı ilçesi Kayalar Mahallesi’ni besleyen trafoya ait pano, aşırı yük nedeniyle önce alev aldı. Alev alan pano, daha sonra bomba gibi patlayarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında art arda yaşanan patlamalar mahallede paniğe neden oldu. Yangın, enerjinin kesilmesinin ardından söndürülürken, yetkililer, aynı gün yanan pano ve kabloları yenileyerek mahalleye yeniden enerji verdi.

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