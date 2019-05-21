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Mazlum coğrafyalarda Ramazan coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 12:07 | Son Güncelleme

Bir El Ver Eğitim ve Yardım Derneği, Ramazan ayında 13 ülkede iftar organizasyonu düzenlediklerini duyurdu.Bir El Ver Eğitim ve Yardım Derneği, Ramazan ayında yoksul coğrafyalara yardım etmeye devam ediyor.

Mazlum coğrafyalarda Ramazan coşkusu

Bir El Ver Eğitim ve Yardım Derneği, Ramazan ayında 13 ülkede iftar organizasyonu düzenlediklerini duyurdu.

Bir El Ver Eğitim ve Yardım Derneği, Ramazan ayında yoksul coğrafyalara yardım etmeye devam ediyor. Yapılan açıklamada dernek; Filistin (Kudüs) Sudan, Uganda, Moritanya, Kamerun, Çad, Somali, Yemen, Zanzibar, Arakan, Cibuti, Gana ve Etiyopya’da iftar organizasyonları düzenledi.

"Yaşanan insani krizleri, felaketleri görmemezlikten gelemezdik"
Bir El Ver Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Kalkan, konu ile ilgili değerlendirmesinde; "Ramazan ayı rahmet ayıdır. Gönüllerin muhabbetle dolduğu aydır. Ramazan ayı iyiliğin sevincin tebessümün yardımlaşmanın ayıdır. Bizler Bir El Ver Eğitim ve Yardım Derneği olarak; yaşanan insani krizleri, felaketleri görmemezlikten gelemezdik. Binlerce aile yaşamlarını bu zorlu şartlar altında sürdürmeye çalışıyor. Göz ardı etmedik ve kıymetli hayırseverlerimizin destekleri ile Filistin (Kudüs) Sudan, Uganda, Moritanya, Kamerun, Çad, Somali, Yemen, Zanzibar, Arakan, Cibuti, Gana ve Etiyopya’da iftar vermeye devam ediyoruz. Hz Muhammed şüphesiz ki bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştu: "Kim Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır".

Mazlum coğrafyalarda Ramazan coşkusu

Mazlum coğrafyalarda Ramazan coşkusu

Mazlum coğrafyalarda Ramazan coşkusu

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