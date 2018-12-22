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"Mazlum Filistin halkını desteklemek her şerefli insanın vazifesidir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 17:08 | Son Güncelleme

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, bölge ve dünya ülkelerinden Filistin direnişinin güçlenmesi için desteklerini arttırmalarını istedi

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, mazlum Filistin halkını desteklemenin her şerefli insanın vazifesi olduğunu belirterek, Filistin direnişine destek çağrısında bulundu.

İran Meclisi Haber Ajansı'ndaki (ICANA) habere göre, Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Filistin Parlamentosu'ndaki Değişim ve Islah Bloku Başkanı Mahmud ez-Zehhar başkanlığındaki Filistin heyetini kabul eden Laricani, Filistin'de yaşananlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmede mazlum Filistin halkını desteklemenin "her şerefli insanın vazifesi" olduğunu ifade eden Laricani, İsrail rejiminin cinayetlerini dünyadaki tüm insanlara anlatmaları gerektiğini kaydederek, "İşlenen bu cinayetlerin ortaya çıkması Filistin halkının daha fazla destek bulmasına yol açacaktır." dedi.

Laricani, tüm bölge ve dünya ülkelerinin Filistin direniş hareketinin günden güne daha da güçlenmesi ve büyümesi için desteklerini arttırmaları temennisinde bulundu.

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Filistin İRAN Kudüs Laricani Tahran

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