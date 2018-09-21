İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (Mazlumder) Genel Başkanı Ramazan Beyhan, "Hiçbir kürsünün sözcüsü olmadan adil şahitliğimizi yapmak üzere yolumuza devam ediyoruz." dedi.
Beyhan, Adıyaman'da Keleş Konağında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Mazlumder'in kuruluş felsefesine uygun hale geldiğini belirten Beyhan, tek tipleşmenin önüne geçtiklerini söyledi.
Mazlumder'in yapısal değişikliği ve derneğin misyonu ile ilgili bilgi veren Beyhan, Mazlumder'in hiçbir kürsünün sözcüsü olmadığını belirtti. Beyhan, şöyle devam etti:
"Mazlumder, bütün kürsülerin söz hakkını savunur. Biz bu ilkemizden uzaklaştığımızı, şubelerimizin tek tipleştiğini gördük. Özellikle kendisi gibi düşünmeyen insanların dışlandığı ve Mazlumder'den uzaklaştığını gördük. Mobbing uygulandığını gördük. Yönetimi bu konuda uyardık ama bir değişiklik olmayınca Olağanüstü Genel Kurulun olmasını istedik. Arkadaşlarımız genel kurula yanaşmadı ama mahkeme bu Olağan Genel Kurulu haklı buldu. Arkadaşlarımız Olağan Genel Kurula katılmadılar."
Şubelerin kapatılmasıyla ilgili de konuşan Beyhan, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Bizim şubelerimizin kapatmadaki amacımız, tek tipleşmesiydi. Bazı şubelerde arkadaşlarımız ikinci bir listenin çıkmasına tahammül edemediler. Seçimin açık, şeffaf olma talebi tehdit ile sonuçlandırıldı. Genel kurulda da gerilim, çatışma, işi şiddete kadar götürdüler. Bize yol göstermeye çalıştılar. Biz de bunun doğru olmadığını arkadaşlarımıza söyledik. Değişiklik olmasını istedik. Biz bunu kendi fabrika ayarlarına dönme olarak kabul ediyoruz. Hiçbir kürsünün sözcüsü olmadan adil şahitliğimizi yapmak üzere yolumuza devam ediyoruz. Bizim bu süreçteki raporlarımıza da bakarsanız bunu net şekilde görürsünüz."
Beyhan, insan hakları ve hukuk dili ile konuştuklarını, siyasi dil ve taraf olma gibi durumlardan sakınmaya çalıştıklarını kaydederek "Zor bir iş yapmaya çalışıyoruz ama bunu da başarmak zorundayız çünkü, toplumda gerçekten adalet, barış ve özgürlüklerin yerleşmesini istiyoruz." dedi.
Toplantıya, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Taş, Derneğin Adıyaman Şube Başkanı İbrahim Halil Kıran ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
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