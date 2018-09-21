İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (Mazlumder) Genel Başkanı Ramazan Beyhan, "Hiçbir kürsünün sözcüsü olmadan adil şahitliğimizi yapmak üzere yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Beyhan, Adıyaman'da Keleş Konağında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Mazlumder'in kuruluş felsefesine uygun hale geldiğini belirten Beyhan, tek tipleşmenin önüne geçtiklerini söyledi.

Mazlumder'in yapısal değişikliği ve derneğin misyonu ile ilgili bilgi veren Beyhan, Mazlumder'in hiçbir kürsünün sözcüsü olmadığını belirtti. Beyhan, şöyle devam etti:

"Mazlumder, bütün kürsülerin söz hakkını savunur. Biz bu ilkemizden uzaklaştığımızı, şubelerimizin tek tipleştiğini gördük. Özellikle kendisi gibi düşünmeyen insanların dışlandığı ve Mazlumder'den uzaklaştığını gördük. Mobbing uygulandığını gördük. Yönetimi bu konuda uyardık ama bir değişiklik olmayınca Olağanüstü Genel Kurulun olmasını istedik. Arkadaşlarımız genel kurula yanaşmadı ama mahkeme bu Olağan Genel Kurulu haklı buldu. Arkadaşlarımız Olağan Genel Kurula katılmadılar."