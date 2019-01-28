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MAZLUMDER: “Yeniden yargılama istiyoruz”

YAŞAM HABERLERİ  | 28.01.2019 23:36 | Son Güncelleme

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER), 28 Şubat tutukluları için İstanbul Adliyesi önünde basın açıklamasında bulundu.

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER), 28 Şubat tutukluları için İstanbul Adliyesi önünde basın açıklamasında bulundu. MAZLUMDER Şube Başkanı Ali Öner, yeniden yargılama talep ettiklerini söyledi.
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER), 28 Şubat mahkumları için İstanbul Adliyesi önünde basın açıklamasında bulundu.
MAZLUMDER İstanbul Şube Başkanı Ali Öner, 28 Şubat postmodern darbesini gerçekleştirecek kişilerce bu eylemi 1000 yıl süreceğinin söylendiğini aktardı. Öner, her ne kadar 28 Şubat’ın bittiği söylense de cezaevleri göz önüne alındığında mağduriyetin halen devam ettiğini ifade etti. Öner açıklamasında: “Şu anda içeride olan ve brifingli yargı sonucunda mahkum edilen insanlar af istemiyor. Bizim bu eylemlerimiz de af üzerine değil. O dönemin yargısı çeşitli işkenceler ve tehditler sonucunda aldıkları ifadeler sonucunda ne yazık ki bu insanlar hala içeride tutuluyor. Biz yeniden yargılama istiyoruz” dedi.
MAZLUMDER İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi avukat İbrahim Asım Bilir ise beraat etmesi gereken 28 Şubat mahkumları için özgürlük talebi istediklerini söyledi. İbrahim Asım Bilir, 28 Şubat mağdurlarının hak ve taleplerine kulak vermenin yargı, iktidar ve meclisin üzerine düşen önemli bir görev olduğunu söyledi.
Basın açıklaması 28 Şubat tutuklularının derhal serbest bırakılması talebiyle son buldu.

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