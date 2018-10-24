İSTANBUL (AA) - İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) İstanbul Şube Başkanı Ali Öner, Öğrenci Andı'nın, yargı kararıyla tekrar geri getirilmesini doğru bulmadıklarını belirterek, "Danıştay'ın temyiz mercisinde insan haklarına aykırı bu kararı bozacağını ümit ediyoruz." dedi.

MAZLUMDER tarafından Danıştay'ın "Öğrenci Andı" kararına ilişkin İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü önünde "Kim olursa olsun zalime karşı, kim olursa olsun mazlumdan yana" yazılı pankart açılıp dövizler taşınarak basın açıklaması yapıldı.

Katılımcılar adına konuşan Öner, derneğin 2009'dan itibaren "Andımız kaldırılsın" kampanyasına destek verdiğini hatırlattı.

Danıştay'ın iptal gerekçesinde "idari istikrar" vurgusu yaparak 1933'ten bu yana okutulmasını "hukuka güven" ilkesi gereği olarak doğru bulduğunu, "eşitlik" ilkesini de gerekçe gösterdiğini ifade eden Öner, "Oysa yanlışta ısrarın doğruluk yönünden kıdem kazandırmayacağı aşikardır. Bilimsellikten uzak, çağ dışı bir metnin kaldırılmaması için Danıştay'ın bilimsel bir gerekçe araması ise ayrı bir garabettir. Danıştay dairesi, bu kararıyla 'yerindelik denetimi yasağı' ilkesini açıkça ihlal ederek idarenin yerine geçip yetki ve takdir hakkını gasbetmiştir." diye konuştu.