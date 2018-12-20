Okullarına açılan meyve standından Yemen yararına alışveriş yapan öğrencilerden Tevfik Hazar Yüksel, Yemen'de yaşanan insanlık dramına haber bültenleri aracılığıyla üzülerek şahitlik ettiklerini, yaşam mücadelesi verenlere destek olmak istediklerini ifade etti.

Akan, "Yemen'de 21 milyon insan savaş ve kıtlıkla mücadele ediyor. Her on dakikada bir çocuğun açlıktan öldüğü Yemen konusunda farkındalık oluşturmak için gayret ediyoruz. Yemen manavını açtığımız okullarda öğrenciler buradan meyve alarak yardım kampanyasına destek oluyor." dedi.

Hayırseverlerin desteği ile temin edilen meyveler, kentteki çeşitli okullarda açılan stantlarda öğretmen ve öğrencilere satılıyor. Elde edilen gelir, İHH İnsani Yardım Vakfı kanalıyla Yemen'e gönderilecek.

Yüksel, "Yemen'deki kardeşlerimize elimizden geldiğince yardım edebilmek için çalışıyoruz. Müslümanların sessizliği yaralarımızın daha fazla kanamasına sebep oluyor. Müslümanlar dışında insani duyarlılık gösterip yardım etmeye çalışan olmuyor, bu da aslında dünya insanlığı açısından acı bir durum." diye konuştu.

Öğrencilerden Yasin Aydın da Yemen'de yaşanan soruna karşı duyarsız kalmamak için imkanları ölçüsünde destek olduklarını dile getirdi.

