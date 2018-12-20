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Mazlumlar yararına "Yemen manavı" kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 12:15 | Son Güncelleme

Nevşehir'de İHH gönüllüleri, gelirini Yemen'deki ihtiyaç sahiplerine göndermek üzere okullarda açtıkları stantta meyve satıyor

NEVŞEHİR (AA) - İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği Gençlik Kolları üyeleri, Yemen'deki mazlumlar yararına okullarda "Yemen manavı" kampanyası başlattı.

Hayırseverlerin desteği ile temin edilen meyveler, kentteki çeşitli okullarda açılan stantlarda öğretmen ve öğrencilere satılıyor. Elde edilen gelir, İHH İnsani Yardım Vakfı kanalıyla Yemen'e gönderilecek.

Nevşehir İmam Hatip Lisesinde sürdürülen kampanyada, stant sorumlusu Abdussamed Akan, AA muhabirine, Yemen’deki insani krize karşı duyarsız kalmamak için dernek gönüllüleriyle birlikte çalışma başlattıklarını belirtti.

Akan, "Yemen'de 21 milyon insan savaş ve kıtlıkla mücadele ediyor. Her on dakikada bir çocuğun açlıktan öldüğü Yemen konusunda farkındalık oluşturmak için gayret ediyoruz. Yemen manavını açtığımız okullarda öğrenciler buradan meyve alarak yardım kampanyasına destek oluyor." dedi.

Okullarına açılan meyve standından Yemen yararına alışveriş yapan öğrencilerden Tevfik Hazar Yüksel, Yemen'de yaşanan insanlık dramına haber bültenleri aracılığıyla üzülerek şahitlik ettiklerini, yaşam mücadelesi verenlere destek olmak istediklerini ifade etti.

Yüksel, "Yemen'deki kardeşlerimize elimizden geldiğince yardım edebilmek için çalışıyoruz. Müslümanların sessizliği yaralarımızın daha fazla kanamasına sebep oluyor. Müslümanlar dışında insani duyarlılık gösterip yardım etmeye çalışan olmuyor, bu da aslında dünya insanlığı açısından acı bir durum." diye konuştu.

Öğrencilerden Yasin Aydın da Yemen'de yaşanan soruna karşı duyarsız kalmamak için imkanları ölçüsünde destek olduklarını dile getirdi.

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