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"Mazlumların derdi ile dertlenen bir liderimiz var"

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.03.2019 14:54 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: - "Hesapları, senaryoları, oyunları, tezgahları bir türlü tutmuyor Allah'ın izniyle çünkü mazlumların derdi ile dertlenen bir liderimiz var. Bu lider kolay yetişmiyor"

RİZE (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, birilerinin güçlü olduğu için zayıfları ezmeye çalıştığını belirterek, "Hesapları, senaryoları, oyunları, tezgahları bir türlü tutmuyor Allah'ın izniyle çünkü mazlumların derdi ile dertlenen bir liderimiz var. Bu lider kolay yetişmiyor." dedi.

Turhan, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde, dünyanın yeniden şekillendiğine işaret ederek, "Bulunduğumuz coğrafyada çok önemli hadiseler cereyan ediyor. Birileri güçlü olduğu için zayıfları ezmeye çalışıyor. Zalimler, zulmünü gücü ile idrak ediyor ama karşılarında sizin evladınız, Türkiye'nin lideri, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan var." diye konuştu.

Erdoğan'ın onların korkulu rüyaları olduğunun altını çizen Turhan, şunları kaydetti:

"Hesapları, senaryoları, oyunları, tezgahları bir türlü tutmuyor Allah'ın izniyle çünkü mazlumların derdi ile dertlenen bir liderimiz var. Bu lider kolay yetişmiyor. Çileli yollardan geçti, çok büyük bedeller ödedi ve hala ödemeye devam ediyoruz. Biz Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde onun yol arkadaşları, ekibi olarak sizlere hizmet etmeye devam ediyoruz. 17 yılda 15 seçim zaferinden çıktı. Bu kolay olmadı, sizler inandınız, güvendiniz, bu yetkiyi sizler verdiniz. İnşallah o olduğu müddetçe devam edecek."

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