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"Mazlumların gözü bu topraklarda"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 17:55 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık: - "Bugün nerede bir acı varsa o acının mazlumları gözünü bu topraklara dikiyor. Biz nereye hangi acılı coğrafyaya gitsek o acılı coğrafya buralardan bir şeyler bekliyor, tarihsel bağlarımızın olmadığı mazlumlar bile" - "Çünkü bugün dünyada vicdanın sesini temsil eden, o sessiz çığlıkların, büyük acıların savunuculuğunu yapan çok az sayıda millet ve lider kaldı"

İZMİR (AA) - Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, acının yaşandığı bölgelerdeki mazlumların gözlerinin Türkiye'ye dönük olduğunu ve bu topraklardan beklenti içerisinde bulunduğunu belirtti.

Kınık, İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde (İKÇÜ) düzenlenen "Kızılay ve İnsani Yardım" temalı söyleşide, Türk Kızılayının kuruluşunun bundan 150 yıl önce başladığını, bu dönemde kurulmuş olan gönüllülük harekatının savaş döneminde cephede Mehmetçiğe destek olurken, arka tarafta aç kalan Mehmetçiğin ailesine aş götürerek acısını dindirmeye çalıştığını söyledi.

Bu gönüllülük harekatının çığ gibi büyüdüğünü belirten Kınık, dünyadaki Kızılay ve Kızılhaç harekatı içerisinde 11'inci dernek olarak kurulduklarını, 150 yıldır insanların ıstıraplarını dindirmek için gönüllüleriyle beraber çalışan büyük bir aile olduklarını ifade etti.

Kınık, "Çok büyük bir aileyiz. Geçen sene Kızılaya 1 milyon 600 bin kişi tarafından 2 milyon 500 bin kere bağış yapılmış, bu büyük bir rakamdır. Bu toplumun kendisinin olarak gördüğü, milli olarak gördüğü değerdir. Biz Kuvayımilliyeyiz, biz milletin kuvvetiyiz." diye konuştu.

Türk Kızılayının bir merhamet çınarı olduğunu vurgulayan Kınık, şunları kaydetti:

"Öncelikle kendi insanımız başta olmak üzere, dünyada nerede bir acı varsa elimizi oraya uzatmaya çalışıyoruz. Geçen sene yardım ulaştırabildiğimiz, dokunduğumuz insan sayısı bütün dünyada 18 milyon 600 bin kişiydi, bu sene inşallah 30 milyonun üstüne çıkarmaya çalışıyoruz yıl sonuna kadar. Bugün nerede bir acı varsa o acının mazlumları gözünü bu topraklara dikiyor. Biz nereye hangi acılı coğrafyaya gitsek o acılı coğrafya buralardan bir şeyler bekliyor, tarihsel bağlarımızın olmadığı mazlumlar bile. Çünkü bugün dünyada vicdanın sesini temsil eden, o sessiz çığlıkların, büyük acıların savunuculuğunu yapan çok az sayıda millet ve lider kaldı."

Kınık, konuşmasında kan ve kök hücre bağışının önemine de değinerek, dünyada ıstırap çeken daha fazla kişiye ulaşabilmeleri için gönüllülere ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

Etkinliğe, İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, bilim insanları ve öğrenciler katıldı.

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izmir İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık

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