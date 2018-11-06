"Mazlumların gözü bu topraklarda"

İZMİR (AA) - Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, acının yaşandığı bölgelerdeki mazlumların gözlerinin Türkiye'ye dönük olduğunu ve bu topraklardan beklenti içerisinde bulunduğunu belirtti.

Kınık, İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde (İKÇÜ) düzenlenen "Kızılay ve İnsani Yardım" temalı söyleşide, Türk Kızılayının kuruluşunun bundan 150 yıl önce başladığını, bu dönemde kurulmuş olan gönüllülük harekatının savaş döneminde cephede Mehmetçiğe destek olurken, arka tarafta aç kalan Mehmetçiğin ailesine aş götürerek acısını dindirmeye çalıştığını söyledi.

Bu gönüllülük harekatının çığ gibi büyüdüğünü belirten Kınık, dünyadaki Kızılay ve Kızılhaç harekatı içerisinde 11'inci dernek olarak kurulduklarını, 150 yıldır insanların ıstıraplarını dindirmek için gönüllüleriyle beraber çalışan büyük bir aile olduklarını ifade etti.

Kınık, "Çok büyük bir aileyiz. Geçen sene Kızılaya 1 milyon 600 bin kişi tarafından 2 milyon 500 bin kere bağış yapılmış, bu büyük bir rakamdır. Bu toplumun kendisinin olarak gördüğü, milli olarak gördüğü değerdir. Biz Kuvayımilliyeyiz, biz milletin kuvvetiyiz." diye konuştu.