HABER

"Mazlumların yegane adresi Türk milletidir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 23:36 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın: - "Dünyanın neresinde olursa olsun bir mazlum varsa inanın onun yegane adresi yüce Türk milleti, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'dir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, "Dünyanın neresinde olursa olsun bir mazlum varsa inanın onun yegane adresi yüce Türk milleti, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'dir." dedi.

Aydın, Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Sakarya Şubesince Adapazarı ilçesindeki Orhangazi Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türk Dünyasının Günümüz Meseleleri" paneline katıldı.

Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye müteşekkir olması gerekirken hiçbir şey yapmadığına dikkati çeken Aydın, Avrupa Parlamentosunun Türkiye karşıtı konuları gündeme getirdiğini ifade etti.

Türkiye'nin, üçlü gönül coğrafyası olarak nitelendirilen Orta Doğu, Kafkasya ve Balkanlardaki soydaş ve dindaşlarla iyi ilişkilere sahip olduğunu belirten Aydın, "Osmanlı'nın dağılması sonrası bu coğrafyadaki sorunlar bitmedi, halen devam ediyor. Çünkü tarihten yeterince ders almadık ve tarih tekerrür etti." dedi.

Tarih bilincinin canlı tutulması gerektiğini vurgulayan Aydın, Türk halkının devlet yapma, devlet kurma, devlet yönetme, yardım etme, alicenaplık özelliklerine sahip olduğunu anlattı.

Kamil Aydın, şunları söyledi:

"Bizim misyonumuz çok yüksek. Üç boyutlu bir misyonumuz var bizim. Bir, nerede olursa olsun soydaşlarımıza olan yükümlülüklerimiz gibi Karabağ'da Hocalı'da olduğu gibi. İkincisi, Türk milleti 'aman' dilenilen bir millet olmuştur. 'Ey vefalı Türk neredesin' sözü dillere pelesenk olmuş, bunu dara düşen herkes söylüyor. Üçüncüsü, dünyanın neresinde olursa olsun bir mazlum varsa, inanın onun yegane adresi yüce Türk milleti, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'dir."

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Aktaş'ın moderatörlüğünde düzenlenen panelde SAÜ'den Prof. Dr. Haluk Selvi ile İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. İlyas Topsakal da Türk dünyasında yaşanan sorunlar ve kültürel kimliğin korunmasına ilişkin konuşma yaptı.

Panele ayrıca MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Levent Bülbül, TÜRKAV Genel Başkanı Ebubekir Korkmaz, Cumhur İttifakı Adapazarı Belediyesi Başkan Adayı Mutlu Işıksu, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar ile ilçe başkanları katıldı.

PARTNER11 futbol sahası büyüklüğünde! Dünya rekoru kırdı11 futbol sahası büyüklüğünde! Dünya rekoru kırdı
Yıldırım, Özel Halk Otobüsü şirket temsilcileri ile bir araya geldiYıldırım, Özel Halk Otobüsü şirket temsilcileri ile bir araya geldi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Hatay’da Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi’ni ziyaret ettiKültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Hatay’da Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi’ni ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın Kafkasya MHP genel başkan yardımcısı misyon

En Çok Okunan Haberler

Popstar'a damga vuran Mehtap'ın inanılmaz değişimi!

Popstar'a damga vuran Mehtap'ın inanılmaz değişimi!

Bakan Akar: Hazırlıklarımızı yaptık

Bakan Akar: Hazırlıklarımızı yaptık

Erdoğan: İki büyük müjde vermek istiyorum

Erdoğan: İki büyük müjde vermek istiyorum

Binali Yıldırım'dan müjde: Ücretsiz olacak

Binali Yıldırım'dan müjde: Ücretsiz olacak

Beklenmedik hareket! Doğmamış çocuklarına...

Beklenmedik hareket! Doğmamış çocuklarına...

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

06.00 itibarıyla yasaklandı!

06.00 itibarıyla yasaklandı!

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayburt'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Ordu’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Feci kaza! Cansız bedeni araçtan zor çıkarıldı

02 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

02 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı

Aksaray'da 3 kişi polis memurunu kurşun yağmuruna tuttu

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Bakan Akar: Hazırlıklarımızı yaptık

Bakan Akar: Hazırlıklarımızı yaptık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.