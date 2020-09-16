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Mazot çalan 2 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 09:58 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sanayi sitesinde iş yerlerine ait araçlardan 500 litre mazot çalan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Mazot çalan 2 şüpheli yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sanayi sitesinde iş yerlerine ait araçlardan 500 litre mazot çalan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. İfadelerinde çaldıkları mazotları kendi araçlarında kullandıklarını söyleyen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Manavgat Sanayi Sitesinde iş yerlerine ait araçlardan ve jeneratörden 2 gün arka arkaya 240 ve 260 litre mazot çalınması, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. Olayın meydana geldiği yerlerde güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızların kullandığı aracı belirledi. Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren G.A. ve B.K.’yı hırsızlık olayında kullanılan araç içerisinde Side Mahallesi’nde yakaladı. Otomobilin bagajında ise hırsızlık olayında kullanılan bidonlar ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheliler suçlarını itiraf ederken, çaldıkları mazotları araçlarında kullandıklarını belirtti. Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mazot çalan 2 şüpheli yakalandı

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