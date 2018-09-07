Mazot dökülen yolda otomobil, baraj gölü kenarına uçtu

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN'da otomobil, yola dökülen mazot nedeniyle virajda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, baraj gölünün kenarına uçtu. Kazada yaralanan 2 kişi, AFAD ekiplerince halatla yukarı çekildi.
Kaza, öğle saatlerinde, Hasankadı beldesi Bakioğlu köyünde meydana geldi. Kozcağız beldesinden Hasankadı beldesine giden Şaban Dikyol yönetimindeki otomobil, yola dökülen mazot nedeniyle virajda kontrolden çıkıp, Kışla Selkapanı barajının kenarına uçtu. Yaklaşık 40 metreden yuvarlanan otomobil, baraj suyunun kenarında kaldı. Kazayı görenler, 112 Acil Servis ile Bartın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, sürücü Şaban Dikyol ve otomobildeki Ayşe Ertan'ı halatla yukarı çekti. Sağlık görevlilerince ambulasnla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kara Yolları ekipleri ise yola dökülen mazotu suyla temizledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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