Mazot gübre desteği ödeme tarihleri ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklama yapması bekleniyor. Tarım destek ödemelerinin hesaplara yatırılması sonrası gözler Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamaya çevrildi. Mazot gübre desteği Şubat ayı ödemeleri için geri sayım başladı. Bu kapsamda Mazot gübre desteği 2022 ne zaman yatacak? Mazot gübre desteği başvuru şartları nelerdir? soru ve konu başlıklarının yanıtı merak konusu oldu. Çiftçi destek ödemelerine ilişkin detayları sizler için derledik.

MAZOT GÜBRESİ DESTEĞİ 2022 NE ZAMAN YATACAK?

2022 yılına ait mazot ve gübre desteği ödeme takvimi henüz açıklanmadı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellencektir...

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Destekleme alabilmek için bazı şartları taşımanız gerekiyor.

Bu şartlar;

Çiftçi kayıt sistemine kayıt olunmalıdır.

Bakanlık tarafından belirlenen tarihte dilekçe ile başvurmak gerekmektedir.

Gübre desteği başvurusu yapabilmek için en az 1 dekar alana sahip olunması gerekmektedir.

50 dekardan fazla araziye sahip olanların toprak analizi yaptırmaları gerekmektedir.

Toprak analizi yaptırmayan çiftçilerimiz sadece mazot desteği alabilecek ve gübre desteklerinden yararlanamayacaktır.

Bunu bir örnek ile anlatalım. Örneğin 132 dekar araziye sahipsiniz. Bu alan için üç toprak analizi yaptırmanız gerekiyor. Çünkü her 50 dekar için 1 analiz şartı var. Şayet iki adet analiz yaptırır ve kalan 32 dekar için analiz yaptırmazsanız sadece 100 dekar için gübre desteği alırsınız. 32 dekar için sadece mazot desteği alınabilir.

Destekleme kapsamında mazotun 100 TL' lik mazotun 50 TL'si devlet tarafından karşılanacak.

Ektiğiniz ürünün coğrafi koşullara uygunluğunun tespit edilmesi gerekiyor.

