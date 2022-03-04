Mazot gübre desteği ödeme tarihleri ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklam yapılmıştı. Mazot gübre desteği Şubat ayı ödemeleri için geri sayım başladı. Mazot gübre desteği 2022 yattı mı? 2022 çiftçilere mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman ödenecek? soru ve konu başlıklarının yanıtı merak konusu oldu. Çiftçi destek ödemelerine ilişkin detayları sizler için derledik.

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ 2022 NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Pakdemirli, "177 milyon 266 bin 298 liralık tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" ifadelerinde bulunmuştu. Mazot ve gübre desteği ödeme günüyle alakalı henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Söz konusu açıklamanın ilerleyen tarihlerde yapılması bekleniyor.

ÇİFTÇİLERE MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Hububat, baklagil dane mısır desteği, sertifikalı tohum üretim desteği, mazot gübre desteği, sertifikalı fidan üretim desteği, sertifikalı tohum kullanım desteğinden yararlanan vatandaşlar ödemelerin yatıp yatmadığını kontrol etmek için hesaplarını kontrol edebilir.

2022 yılına ait mazot ve gübre desteği ödeme tarihi hakkında henüz bir açıklama gelmedi. İlerleyen günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödemelere yönelik duyuru yayınlanması bekleniyor.

ÖDEMELER NASIL SORGULANACAK?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olanlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle 2021 Çiftçi Destek Ödemesi sorgulamasında bulunabilir. Sorgulama için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapılmalı.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ YAPILDI MI?

11 Şubat tarihinde konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "177 milyon 266 bin 298 liralık tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hububat, baklagil ve dane mısır desteği 150 Milyon 514 Bin 827 lira, hayvan gen kaynakları desteği 13 milyon 136 bin 275 lira, hayvan hastalıkları tazminatı 10 milyon 679 bin 31 lira, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi 2 milyon 936 bin 165 lira. Çiftçimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi.



