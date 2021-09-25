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Mazot Gübre Desteği yattı mı, ne zaman yatacak? 2021 Mazot Gübre Desteği ödemeleri ne zaman verilecek?

25.09.2021 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mazot Gübre Desteği ödemelerinin gerçekleşeceğini belirten bir paylaşımda bulundu. Vatandaşlar, Pakdemirli'nin bu açıklaması sonrası "Mazot gübre desteği ne zaman yatacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, mazot gübre desteği yattı mı? 2021 Mazot gübre desteği ödemeleri ne zaman verilecek? İşte yanıtlar...

Mazot Gübre Desteği yattı mı, ne zaman yatacak? 2021 Mazot Gübre Desteği ödemeleri ne zaman verilecek?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mazot Gübre Desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağını Twitter hesabından kamuoyu ile paylaştı. Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda verilecek desteklere dair bilgiler verdi. Peki Mazot gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Mazot gübre desteği ödemeleri ne zaman verilecek?

Mazot gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? 2021 Mazot gübre desteği ödemeleri ne zaman verilecek?

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Pakdemirli, verilecek desteklere dair şu ifadeleri kullandı:

  • Hububat, Baklagil ve Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği kapsamında 35 milyon 125 bin lira,

  • Mazot ve Gübre Desteği kapsamında 3 milyon 61 bin lira,

  • Toprak Analizi Desteği kapsamında 95 bin lira,

  • Kırsal Kalkınma Desteği kapsamında 20 milyon 753 bin lira, destekleme ödemeleri bugün gerçekleştiriliyor.

  • Toplam destek ödemesi miktarı ise 59 milyon 271 bin lirayı buluyor.

Mazot gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? 2021 Mazot gübre desteği ödemeleri ne zaman verilecek?

EYLÜL AYI MAZOT GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI?

24 Eylül'den itibaren başlayan ödemeler, çiftçilerin TC kimlik numarasının son 2 hanesine göre belirtilen tarihlerde yapılacak.

Mazot gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? 2021 Mazot gübre desteği ödemeleri ne zaman verilecek?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ödemeleri duyurduğu paylaşımını, ''Hayırlı, bereketli olsun. Destek bizden, üretmek sizden" notuyla bitirdi.

Mazot gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? 2021 Mazot gübre desteği ödemeleri ne zaman verilecek?


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