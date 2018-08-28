HABER

Mazot hırsızları yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2018 13:23 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de iş makinelerinin yakıt depolarındaki mazotları çalan 4 kişi, polis tarafından yakalandı.

Mazot hırsızları yakalandı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de iş makinelerinin yakıt depolarındaki mazotları çalan 4 kişi, polis tarafından yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi, merkez Melikgazi ilçesi İnecik bağları ve Altınoluk Mahallesi'nde benzer olayların yaşanması üzere çalışma başlattı. Ekipler, mazot hırsızlığı yaptıkları belirlenen Aydın K. (26), Ali H. (37), Onur P. (20) ve Hayati Ç.'yi (29) çaldıkları 700 litre mazotla birlikte yakaladı. 14 bidona el konulurken, 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERFilm çekmeyi de biliriz eğlenmeyi deFilm çekmeyi de biliriz eğlenmeyi de
Antik Roma kenti Elaiussa Sebaste'de kazı başladıAntik Roma kenti Elaiussa Sebaste'de kazı başladı
Kendisini takip ettiğini düşündüğü komşusunu tabancayla yaralayan kişi tutuklandıKendisini takip ettiğini düşündüğü komşusunu tabancayla yaralayan kişi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Bedelli askerlik 2018 ilk celp dönemi askerlik yerleri e-Devlet'te açıklandı! e-Devlet askerlik sonuç sorgulama sayfası

Bedelli askerlik 2018 ilk celp dönemi askerlik yerleri e-Devlet'te açıklandı! e-Devlet askerlik sonuç sorgulama sayfası

Mert Fırat ve İdil Fırat'ın kına gecesi sosyal medyanın diline düştü

Mert Fırat ve İdil Fırat'ın kına gecesi sosyal medyanın diline düştü

Mert Fırat’ın evleneceği İdil Fırat kimdir, kaç yaşında, sevgilileri kimler?

Mert Fırat’ın evleneceği İdil Fırat kimdir, kaç yaşında, sevgilileri kimler?

Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar

Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar

Aziz Sancar: İnsanları rahat bırakacaksın!

Aziz Sancar: İnsanları rahat bırakacaksın!

Diğer Haberler
3. Selim'in tahtını lojmana taşıtmıştı! Konya Müzeler Müdürü Yusuf Benli ile ilgili flaş gelişme

3. Selim'in tahtını lojmana taşıtmıştı! Konya Müzeler Müdürü Yusuf Benli ile ilgili flaş gelişme

Manisa'da heyecanlandıran keşif

Manisa'da heyecanlandıran keşif

Doktor adayı Berika sosyal medyayı sallıyor! Sırf onu görmek için hastaneye geliyorlar

Doktor adayı Berika sosyal medyayı sallıyor! Sırf onu görmek için hastaneye geliyorlar

Bıçakladığı kişiyi suni teneffüs yaparak kurtarmaya çalıştı

Bıçakladığı kişiyi suni teneffüs yaparak kurtarmaya çalıştı

Sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Düğünde silahla havaya ateş açıldı: 4 yaralı

Düğünde silahla havaya ateş açıldı: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.