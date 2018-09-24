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Mazot kokusundan şüphelenen polis, 5,5 kilo eroin ele geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2018 12:05 | Son Güncelleme

İZMİT'te polis kontrol noktasında durdurulan araç içerisindeki 3 kişilik ailenin tedirgin hareketlerinden ve aracın yoğun şekilde mazot kokmasından şüphelenen polisler, araç içerisinde arama yaptı.

Mazot kokusundan şüphelenen polis, 5,5 kilo eroin ele geçirdi

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te polis kontrol noktasında durdurulan araç içerisindeki 3 kişilik ailenin tedirgin hareketlerinden ve aracın yoğun şekilde mazot kokmasından şüphelenen polisler, araç içerisinde arama yaptı. Yapılan aramada aracın benzin deposunda gizlenmiş halde 5,5 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.
Olay, dün öğle saatlerinde İzmit TEM yolu İstanbul yönünde meydana geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Operasyon ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yol kontrol noktasında bir aracı durdurdu. Araç içerisinde bulunan S.E., E.E. ve yanlarındaki 2 yaşındaki kızları N.E.'nin bulunduğu aracı kontrol etmeye başlayan polis ekipleri, ailenin tedirgin hareketlerinden ve aracın yoğun şekilde mazot kokmasından şüphelendi. Aramalara narkotik dedektör köpeği ile devam eden polisler, aracın benzin deposu içerisine gizlenmiş 10 paket halinde 5,5 kilogram eroin ele geçirdi. Eroine el koyan polis ekipleri S.E. ve E.E.'yi sorgulanmak üzere gözaltına aldı.

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