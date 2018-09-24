Mazot kokusundan şüphelenen polis, 5,5 kilo eroin ele geçirdi (2)

KUCAĞINDA KIZI İLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ İzmit'te polisin şüphe üzerine durdurduğu araç içersinde yaptığı aramada benzin deposunda gizlenmiş 5,5 kilo eroinle yakalanan S.E. ve eşi E E. Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. E.E., 2 yaşındaki kızı N.E. kucağında adliyeye getirildi.
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