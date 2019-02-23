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Mazot skandalına rağmen Volkswagen, 2018 yılını 235.8 milyar ciro ile kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 20:52 | Son Güncelleme

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, emisyon skandalına rağmen 2018 yılını 235.8 milyar euro ciro yaparak kapadı.Alman otomobil üreticisi Volkswagen, dört yıldır yaşadığı emisyon skandalına rağmen 2018 yılını 235.8 milyar euro ciro yaparak kapadı.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, emisyon skandalına rağmen 2018 yılını 235.8 milyar euro ciro yaparak kapadı.
Alman otomobil üreticisi Volkswagen, dört yıldır yaşadığı emisyon skandalına rağmen 2018 yılını 235.8 milyar euro ciro yaparak kapadı. Bir önceki seneye oranlara 6,3 milyar euro daha fazla ciro yaptıklarını açıklayan Volkswagen Yönetim Kurulu Başkanı Herbert Diess, VW’nin Çin pazarında çok iyi kazandığının belirterek, kurumun 2019 yılını da artışla kapatacaklarını söyledi. Emisyon skandalı yüzünden 2018 yılında Volkswagen üreticilerine ve skandalın neden olduğu hataları giderebilmek için 3,2 milyar euro ödediklerini dile getiren Diess, dalgalı kur, ticaret savaşları ve gümrük bedellerinin yükseltilmesi ve bazı ülkelere uygulanan yaptırımlara rağmen 2018 yılını artı ile kapatmalarının önemli bir başarı olduğunu ifade etti.

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