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Mazot tankeri uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2019 22:54 | Son Güncelleme

Kasatmonu’nun Hanönü ilçesinde mazot tankeri uçuruma yuvarlandı, kazada sürücü hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, ilçenin Kavak köyü mevkisinde Mustafa Yıldırım idaresindeki 57 DR 068 plakalı mazot yüklü tanker sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine uçuruma yuvarlandı.

Mazot tankeri uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Kasatmonu’nun Hanönü ilçesinde mazot tankeri uçuruma yuvarlandı, kazada sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, ilçenin Kavak köyü mevkisinde Mustafa Yıldırım idaresindeki 57 DR 068 plakalı mazot yüklü tanker sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Mustafa Yıldırım tankerin altında kalarak hayatını kaybetti. Mazot yüklü tankerin maden araması yapan sondaj ekibine mazot götürdüğü öğrenildi. Hanönü Toplum Sağlığı Merkezine getirilen cenazede otopsi yapılması bekleniyor.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Mazot tankeri uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

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