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Mazot tankeri yüklü tır şarampole devrildi: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2020 00:00 | Son Güncelleme

Aksaray’da mazot tankeri yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Aksaray-Konya karayolunun 17.

Mazot tankeri yüklü tır şarampole devrildi: 1 yaralı

Aksaray’da mazot tankeri yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Aksaray-Konya karayolunun 17. kilometresi Yapılcan Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mersin’den Aksaray’a mazot tankeri taşıyan Osman Ö. (30) idaresindeki 68 BA 733 plakalı Mercedes marka tır Yapılcan mevkiine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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