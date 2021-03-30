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  4. Mazot ve gübre desteği ödemeleri başladı mı? Çiftçiye destek ödemeleri yattı mı?

Mazot ve gübre desteği ödemeleri başladı mı? Çiftçiye destek ödemeleri yattı mı?

30.03.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar bir süredir mazot ve gübre desteği ödemelerini bekliyor. Daha önce Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, mazot ve gübre desteği ödemelerinin TC Kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını açıklamıştı. Buna göre mazot ve gübre desteği ödemeleri, T.C. kimlik numarasının son hanesi 8, 6, 4 olanların ödemesi 5 Mart saat 18.00'den sonra, kimlik numarası son hanesi 0, 2 olanlara ise 12 Mart saat 18.00'den sonra ödeme yapılacağı bildirilmişti.

Mazot ve Gübre Desteği Ödemeleri başladı mı?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin sosyal medya hesabı üzerinden son dakika açıklamalarında bulundu.

GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?

GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?
T.C. kimlik numarasının son hanesi 8 ve 6 olanlar (Vergi kimlik numarası son hanesi 1,3,5,6,7,8,9 olanlar) 26 Mart’tan itibaren ödemeleri yapılacak.
TC kimlik numarasının son hanesi 4 olanlar (Vergi kimlik numarası son hanesi 4 olanlar) ise 2 Nisan’dan itibaren ödemeleri alacak.
TC kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olanlar (Vergi kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olanlar) ise 9 Nisan’dan itibaren ödemelerini alabilecek.

GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMESİ NE KADAR?

GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMESİ NE KADAR?
Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi; "Çiftçilerimize gübre destekleriyle ilgili 2 müjde vermek istiyorum. Gübre desteklerini %100 artışla 2 katına çıkartıyoruz.
Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde desteği 16 liraya yükseltiyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize desteği dekara 20 liraya yükseltiyoruz.
İlkbahar döneminde hesaplarına yatırılacaktır. Çiftçilerimiz üretmeye devam ettikçe biz de onları desteklemeyi sürdüreceğiz." dedi

2021 YENİ MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ FİYATLARI

2021 YENİ MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ FİYATLARI

Ancak mazot ve gübre desteği ödemeleri belirtilen tarihlerde yatırılmamış ve birçok çiftçi vatandaşımız desteklerin ne zaman yatacağını araştırmaya başlamıştı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son dakika açıklamasına göre, ödemelere 26 Mart itibariyle başlanacağı açıklandı. Pakdemirli, toplamda 2 milyon 103 bin çiftçiye, 4 milyar civarında ödeme yapılacağını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Bekir Pakdemirli

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