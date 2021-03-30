Mazot ve gübre desteği ödemeleri başladı mı? Çiftçiye destek ödemeleri yattı mı?

GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?
T.C. kimlik numarasının son hanesi 8 ve 6 olanlar (Vergi kimlik numarası son hanesi 1,3,5,6,7,8,9 olanlar) 26 Mart’tan itibaren ödemeleri yapılacak.
GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMESİ NE KADAR?
Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi;
"Çiftçilerimize gübre destekleriyle ilgili 2 müjde vermek istiyorum. Gübre desteklerini %100 artışla 2 katına çıkartıyoruz.
Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde desteği 16 liraya yükseltiyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize desteği dekara 20 liraya yükseltiyoruz.
Ancak mazot ve gübre desteği ödemeleri belirtilen tarihlerde yatırılmamış ve birçok çiftçi vatandaşımız desteklerin ne zaman yatacağını araştırmaya başlamıştı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son dakika açıklamasına göre, ödemelere 26 Mart itibariyle başlanacağı açıklandı. Pakdemirli, toplamda 2 milyon 103 bin çiftçiye, 4 milyar civarında ödeme yapılacağını söyledi.