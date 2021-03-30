Mazot ve gübre desteği ödemeleri başladı mı? Çiftçiye destek ödemeleri yattı mı?

Ancak mazot ve gübre desteği ödemeleri belirtilen tarihlerde yatırılmamış ve birçok çiftçi vatandaşımız desteklerin ne zaman yatacağını araştırmaya başlamıştı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son dakika açıklamasına göre, ödemelere 26 Mart itibariyle başlanacağı açıklandı. Pakdemirli, toplamda 2 milyon 103 bin çiftçiye, 4 milyar civarında ödeme yapılacağını söyledi.