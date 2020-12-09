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Mazot yüklü tanker şarampole uçtu, faciadan dönüldü

09.12.2020 19:35 | Son Güncelleme:
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Bilecik’te mazot yüklü tanker ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bilecik’te mazot yüklü tanker ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada tanker şarampole uçarken, tankerin patlamaması olası bir faciayı önledi.
Kaza, Bilecik’in Söğüt ilçesinde Söğüt-Eskişehir karayolu üzerinde meydana geldi. Orhan Ç. yönetimindeki 43 SL 376 plakalı mazot yüklü tanker ile Erdoğan B. idaresindeki 34 YJ 5324 plakalı otomobil hastane kavşağı mevkiinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile direksiyon kontrolden çıkan mazot yüklü tanker şarampole yuvarlandı. Tankerin patlamaması olası bir faciayı önlerken her iki araç sürücüleri yaralandı. Tanker sürücü şarampolden ağaca bağlanan bir halat sayesinde kazayı gören diğer sürücülerin yardımıyla yukarı taşındı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Söğüt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralıları sağlık durumun çekilen filmlerin ardından belli olacağı öğrenildi. Kazada kullanılmaz hale gelen araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

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