Mazot yüklü tanker uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

KASTAMONU (AA)- Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde mazot tankerinin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Kavak köyü Kızılcaören Mahallesi'nde Mustafa Yıldırım idaresindeki 57 DR 068 plakalı mazot yüklü tanker uçuruma yuvarlandı. Tankerin altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Tankeri bulan çobanlar güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sürücü Mustafa Yıldırım, çalışmalar sonucunda tankerin altından çıkarıldı.
Yıldırım'ın cesedi Hanönü Toplum Sağlığı Merkezi'ne götürüldü.
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