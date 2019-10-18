SPOR

Mbaye Diagne'den transfer suçlaması!

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.10.2019 11:35 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne, olaylı transfer süreciyle ilgili olarak Belçika basınına konuştu. Diagne, Anderlecht yönetiminin kendisini suçlaması için "Onlar Galatasaray ile görüşmesine rağmen beni hiç aramadı. Club Brugge ise menajerimle doğrudan temasa geçti" dedi.

Mbaye Diagne'den transfer suçlaması!

Galatasaray'ın Senegalli golcü Mbaye Diagne'yi yaz transfer döneminin son gününde Club Brugge'e kiralaması, oyuncuyu son anda elinden kaçıran Anderlecht'in büyük tepkisini çekmişti.

Kulübün sportif direktörü Michael Verschueren, yıldız ismin ezeli rakiplerine gitmesinin ardından yaptığı açıklamada aldatıldıklarını öne sürerek hem ezeli rakiplerine hem de Sarı Kırmızılı yönetime yönelik sitemkar ifadeler kullanmıştı.

"BENİ HİÇ ARAMADILAR"
Diagne ise olaylı süreçle ilgili olarak Belçika basınına verdiği röportajda Anderlecht yöneticilerini suçladı.

Het Nieuwsblad gazetesinin sorularını yanıtlayan 27 yaşındaki santrfor, "Anderlecht, Galatasaray ile görüşmesine rağmen beni hiç aramadı. Transferi aracılar vasıtasıyla gerçekleştirmeye çalıştılar. Club Brugge menajerimle doğrudan temasa geçerken Anderlecht bunu yapmadı" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Mbaye Diagne anderlecht club brugge

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