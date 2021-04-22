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Mbaye Diagne: Premier Lig'de kalmak istiyorum

22.04.2021 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan kiralık olarak West Bromwich'te forma giyen Mbaye Diagne, İngiltere'de geçirdiği günleri anlattı ve Premier Lig'de kalmak istediğini ifade etti. İşte Mbaye Diagne'nin sözleri...

Mbaye Diagne: Premier Lig'de kalmak istiyorum

"BAŞLANGIÇTA ZORLANDIM"

Premier Lig'e ve İngiltere'ye adapte olduğumu hissediyorum. Başlangıçta dil, farklı bir hayat tarzı ve trafiğin farklı olması nedeniyle zorluk çektim. Takım arkadaşlarımı daha iyi tanımam ve gün geçtikçe daha iyi olmak için aramızda bir iletişim oluşması gerekiyordu.

"WEST BROMWICH'İ SEVDİM"

Teknik direktör bana inandı, bana güvendi. Benim görevin adaptasyon sağlayarak goller atmak ve daha fazlasını da yapabileceğimi biliyorum. Her maçtan sonra daha iyi hissediyorum, West Bromwich'i gerçekten sevdim.

"GOLLER ATMAYI SEVİYORUM"

Premier Lig'in bir saygınlığı var, maçların zorluğu hoşuma gidiyor. Savaşmak zorundasın ve ben de maçları kazanmak için savaşmayı ve goller atmayı seviyorum.

"MANU VE CHELSEA'YE ATTIM"

Şu anda Premier Lig'de oynamaktan zevk alıyorum. Manchester United'a ve Chelsea'ye gol atmak gerçekten mutlu etti. Büyük takımlara karşı önemli puanlar aldık.

"ESAS AMACIM YARDIM ETMEK"

Gol atmak her zaman mutlu ediyor. Her takıma gol atabildiğimi ve bu hisleri yaşayabileceğimi göstermek istedim. Şans elde ettiğimde goller atabileceğimi biliyordum. Esas amacım takımıma yardım etmek.

"LİGDE KALACAĞIZ"

Elimizdeki kadroyla savaş veriyoruz ve oyunumuzda da bu görünüyor. Birkaç maçta kazanma şansını kaçırdık ama birçok maçın içindeydik. Son dönemdeki maçlarımız bize Premier Lig'de kalma umudunu verdi. Sıkı çalışmaya devam edersek ligde kalacağız.

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Anahtar Kelimeler:
Premier League Mbaye Diagne
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