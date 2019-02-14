McCabe: ‘Rusya Soruşturmasının Sonlandırılmasından Korktum’

CBS’e göre röportajda McCabe, Adalet Bakanlığı yetkililerinin 2017 yılının Mayıs ayında Anayasa’nın Başkan’ı görevden alabilecek 25’inci maddesinin uygulanması konusunu görüşmek için kabineyi bir araya getirmeyi tartıştığını anlattı. Bu maddenin yürürlüğe sokulmasıyla, Başkan Yardımcısı ve kabinenin 15 üyesinin çoğunluğu Başkan'ın görevini yerine getirecek kapasitede olmadığını ilan ediyor ve Başkan Yardımcısı vekaleten ABD Başkanlığı görevini devralıyor.

McCabe, Başkan Trump’ın Rusya’yla ilişkilerine yönelik iddialar ve adaleti yanıltmış olma ihtimalini inceleyen soruşturmaların Trump’ın Comey’yi kovmasıyla sona ermesinden endişe ettiğini söyledi.

Başkan Donald Trump’ın eski FBI Başkanı James Comey’yi kovmasının ardından geçici bir süre FBI başkanlığına vekalet eden Andrew McCabe, CBS kanalının "60 Dakika" programına röportaj verdi.

Patronu Comey’nin kovulmasının ertesi gününde müfettişlerini topladığını belirten McCabe, onlarla kendisinin de kovulması ya da görev yerinin değişmesi halinde soruşturmaya nasıl devam edeceklerini konuştuğunu kaydetti.

McCabe, “Rusya soruşturmasını sağlama alabilmek konusunda çok kaygılıydım. Aceleyle görevden alınmam, başka yere atanmam ya da kovulmam durumunda davanın kapanamamasından ya da gece vakti iz bırakmadan ortadan kaybolmasından endişe ediyordum” dedi.

Ayrıca McCabe, Rusya soruşturmasında Robert Mueller'ı özel yetkili savcı olarak atayan Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein'ın Trump'la görüşmelerini kayda almak için üzerine dinleme cihazı takmayı değerlendirdiği yönünde aylar önce çıkan haberleri doğruladı.

McCabe, Adalet Bakanlığı genel müfettişinin yapılan bir iç soruşturma sırasında yalan söylediği sonucuna varmasıyla geçen yıl FBI’dan kovulmuştu. İddiaları reddeden McCabe kovulmasını Trump yönetiminin “FBI’ya ve Özel Savcı Robert Mueller’ın Rusya soruşturmasına yönelik savaşının” bir parçası olarak değerlendirmişti.