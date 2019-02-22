McCabe’den Trump Hakkında Yeni İddia

Geçen hafta CBS kanalının "60 Dakika" programına röportaj veren ve açıklamalarıyla gündeme oturan eski FBI Başkan Yardımcısı Andrew McCabe yeni çıkan kitabının tanıtımını yaptı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan McCabe, Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein’ın 2017’de kendisine Başkan Trump’ı görevden azletmek için gereken anayasanın 25’inci maddesini yürürlüğe koyma konusunda kabinenin iki üyesinin destek verebileceğini söylediğini öne sürdü. Ancak McCabe, Rosenstein’in böylesine ‘cesur’ bir hamle için aktif destek arayışında olduğunu düşünmediğini söyledi.

McCabe, eski FBI Başkanı James Comey kovulduktan sonra yeni atama yapılana kadar bir dönem FBI başkanlığına vekalet etmişti.

Piyasaya yeni çıkan kitabı “Tehdit: FBI Terör ve Trump Döneminde Amerika’yı Nasıl Koruyor”un tanıtım etkinliğinde konuşan McCabe, Rosenstein’in sözünü ettiği iki kabine üyesinin kimler olduğunu ise hatırlamadığını kaydetti.

McCabe, Rosenstein için “Destek aradığı ya da bu kişilerle bunun hakkında konuştuğu izlenimini hiçbir zaman almadım. Rod sadece bunun yapılabilecek bir şey olduğu düşüncesini kafasından öyle bir geçiriyordu” diye konuştu.