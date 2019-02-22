McCabe’den Trump Hakkında Yeni İddia

Geçen hafta CBS kanalının "60 Dakika" programına röportaj veren ve açıklamalarıyla gündeme oturan eski FBI Başkan Yardımcısı Andrew McCabe yeni çıkan kitabının tanıtımını yaptı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan McCabe, Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein’ın 2017’de kendisine Başkan Trump’ı görevden azletmek için gereken anayasanın 25’inci maddesini yürürlüğe koyma konusunda kabinenin iki üyesinin destek verebileceğini söylediğini öne sürdü. Ancak McCabe, Rosenstein’in böylesine ‘cesur’ bir hamle için aktif destek arayışında olduğunu düşünmediğini söyledi.
McCabe, eski FBI Başkanı James Comey kovulduktan sonra yeni atama yapılana kadar bir dönem FBI başkanlığına vekalet etmişti.
Piyasaya yeni çıkan kitabı “Tehdit: FBI Terör ve Trump Döneminde Amerika’yı Nasıl Koruyor”un tanıtım etkinliğinde konuşan McCabe, Rosenstein’in sözünü ettiği iki kabine üyesinin kimler olduğunu ise hatırlamadığını kaydetti.
McCabe, Rosenstein için “Destek aradığı ya da bu kişilerle bunun hakkında konuştuğu izlenimini hiçbir zaman almadım. Rod sadece bunun yapılabilecek bir şey olduğu düşüncesini kafasından öyle bir geçiriyordu” diye konuştu.
New York Times gazetesi Eylül ayında dönemin Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly ve eski Adalet Bakanı Jeff Sessions’ın 25’inci maddeyi uygulamaya koymaya destek vermeye ikna olabileceklerini yazmıştı.
McCabe ise basına verdiği röportajlarda eski FBI Başkanı James Comey’nin Başkan Trump tarafından 2017 yılının Mayıs ayında kovulmasının ardından istihbarat ve adaleti yanıltma soruşturmaları açmaya karar verdiğini anlatmıştı.
Comey’nin kovulmasından birkaç gün sonra Rosenstein Mueller’ı bu soruşturmaların başına atamıştı.
McCabe’in Mueller’ın Rusya soruşturmasının adaleti engelleme kısmıyla ilgili kilit tanıklardan biri olduğu düşünülüyor.
McCabe geçen yıl Mart ayında dönemin Adalet Bakanı Sessions tarafından kovulmuştu. Bunun nedeni Adalet Bakanlığı müfettişlerinin McCabe’in basınla ilişkileri konusunda yalan söylediği sonucuna varmasıydı. McCabe’in avukatı müvekkilinin yakın zamanda bu kararı temyize götüreceğini belirtti.
McCabe, Adalet Bakanlığı’ndan Mart ortasında ayrılması beklenen Rosenstein’ın Mueller’ı atamasından övgüyle söz etti ve “Hepimiz Rod’a bu kararından dolayı müteşekkir olmalıyız” ifadesini kullandı.
Robert Mueller’ın Başkan Trump’ın 2016 seçim kampanyasının Rusya’yla bağlantısını araştırdığı soruşturmanın sonucunu yakın zamanda Adalet Bakanı William Barr’a sunabileceği yönünde haberler çıkmıştı.
Manafort’un karar duruşması 8 Mart’ta
Öte yandan Başkan Trump’ın eski kampanya yöneticisi Paul Manafort’un cezası 8 Mart’ta Virginia Bölge Mahkemesi’nde yapılacak oturumda belli olacak.
Manafort geçen yıl jüri tarafından aralarında banka ve vergi yolsuzluklarının da olduğu sekiz suçlamadan suçlu bulunmuştu.
Özel savcının ekibi Manafort’un 19 yıl 6 ay ile 24 yıl 4 ay arasında hapis cezasıyla 50 bin ile 24 milyon dolar arasında para cezasını hakettiğini belirtmişti.
Washington’da bir federal yargıç paralel bir davada Manafort’ın Mueller’la yaptığı işbirliği anlaşmasını ihlal ettiği sonucuna varmıştı.
Virginia bölge savcısı bunun üzerine karar duruşmasını ertelemişti.
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