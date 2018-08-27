McCain Esir Düştüğü Vietnam’da da Anılıyor

Vietnam Dışişleri Bakanı Pham Binh Minh, Cumartesi günü hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör John McCain için “neslinin sembolüydü” ve “savaşın yaralarını diplomatik ilişkilerin düzelmesine çalışarak sardı” ifadelerini kullandı.

McCain, orduda donanma pilotu olarak görev yaptığı sırada 1967 yılında uçağı vurulmuş ve Vietnam’ın Hanoi kentinde esir düşmüştü. McCain 5 yıldan fazla bir süre Vietnam’da esir olarak hapiste kalmış

Dışişleri Bakanı Pham Binh Minh, Hanoi’de Amerikan Büyükelçiliği’ndeki deftere McCain için “Hem Vietnam hükümeti hem de Vietnam halkı için Senatör McCain kendi neslinin ve Vietnam muhariplerinin sembolüydü” şeklinde yazdı.

Bakan yazdığı anma notunda “Savaşın yaralarını sarmak için liderlik görevini üstlenen, ilişkileri normalleştiren ve Vietnam-ABD işbirliğini kapsamlı hale getiren kendisiydi” ifadelerine de yer verdi.

McCain’in ölüm haberinin ardından, esir düştüğü Hanoi Gölü yakınında bir anıt senatör için geçici bir anma yeri haline getirildi.

Vietnamlılar ve ülkedeki ABD vatandaşları anıta çiçekler, mumlar ve bayraklar bırakarak senatörü andı.