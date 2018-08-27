McCain Esir Düştüğü Vietnam’da da Anılıyor

Vietnam Dışişleri Bakanı Pham Binh Minh, Cumartesi günü hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör John McCain için “neslinin sembolüydü” ve “savaşın yaralarını diplomatik ilişkilerin düzelmesine çalışarak sardı” ifadelerini kullandı.
McCain, orduda donanma pilotu olarak görev yaptığı sırada 1967 yılında uçağı vurulmuş ve Vietnam’ın Hanoi kentinde esir düşmüştü. McCain 5 yıldan fazla bir süre Vietnam’da esir olarak hapiste kalmış
Dışişleri Bakanı Pham Binh Minh, Hanoi’de Amerikan Büyükelçiliği’ndeki deftere McCain için “Hem Vietnam hükümeti hem de Vietnam halkı için Senatör McCain kendi neslinin ve Vietnam muhariplerinin sembolüydü” şeklinde yazdı.
Bakan yazdığı anma notunda “Savaşın yaralarını sarmak için liderlik görevini üstlenen, ilişkileri normalleştiren ve Vietnam-ABD işbirliğini kapsamlı hale getiren kendisiydi” ifadelerine de yer verdi.
McCain’in ölüm haberinin ardından, esir düştüğü Hanoi Gölü yakınında bir anıt senatör için geçici bir anma yeri haline getirildi.
Vietnamlılar ve ülkedeki ABD vatandaşları anıta çiçekler, mumlar ve bayraklar bırakarak senatörü andı.
Cenaze töreninin ayrıntıları
McCain’in naaşı önce Arizona Eyalet Kongre Binasında duracak, burada Çarşamba günü McCain’in 82’nci doğumgününe denk gelecek şekilde özel bir tören düzenlenecek ve senatörün naaşı ziyarete açılacak.
Perşembe günü Kuzey Phoenix Baptist Kilisesi’nde özel bir tören düzenlencek.
Başkent Washington DC’deyse senatörün cenazesi Kongre Binası’nda ziyarete açılacak.
Washington Ulusal Katedrali’nde Cumartesi günü anma töreni yapılacak. Törende McCain’in isteğiyle eski Başkanlar Barack Obama’nın ve George W. Bush’un konuşma yapması bekleniyor.
McCain, Washington DC’ye komşu Maryland eyaletinin başkenti Annapolis’teki Amerikan Donanma Akademisi Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
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