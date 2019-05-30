McCain Gemisi Trump’tan Gizlenmek İstendi mi?

Fransız haber ajansı AFP’nin ulaştığı Yedinci Filo’dan bir yetkiliyse, geminin ismini kapatan unsurların Başkan Trump’ın ziyaretinden önce kaldırıldığını ve ziyaret sırasında gemilerin tamamının olağan dizilimde olduğunu söyledi

Ancak haberde geminini onarım gördüğü için yerinden çekilemediği ve Başkan’ın Japonya ziyaretinin sonunda Başbakan Şinzo Abe’yle birlikte açıklama yaptığı Japon Kaga uçak gemisinin yakınındaki USS John McCain gemisinin isminin kapatıldığı belirtildi.

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, Beyaz Saray’dan bir yetkili, Japonya’da konuşlu geminin göz önünden kaldırılması için e-posta yoluyla talepte bulundu. Gazete, gördüğünü belirttiği e-postada, yazan kişinin, talebinin yerine getirilip getirilmeyeceğinin doğrulanmasını istediğini yazdı.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Beyaz Saray, Başkan Donald Trump’ın Japonya ziyaretinde helikopter gemisi Kaga’da askeri personele hitabı sırada donanma gemisi USS John McCain’in “göz önünden çekilmesini” talep etti.

Ancak New York Times gazetesi, üsteki diğer Amerikan savaş gemilerinin aksine, McCain gemisinden kimsenin Trump’ın konuşmasına davet edilmediğini, yine de gelen ve geminin adının göründüğü üniformalar giyen kişilerinse geri çevrildiğini yazdı.

Trump ise geminin isminin kapatılmasına yönelik talimatın verildiği iddialarını reddetti. “Japonya’ya son ziyaretim sırasında bana USS John S. McCain donanma gemisiyle ilgili hiçbir bilgi verilmedi” dedi. Trump sabah Beyaz Saray’da gazetecilere açıklamasında da, “Ne olduğunu bilmiyorum. Dahil değildim. Ben böyle bir şey yapmazdım” dedi.

Trump, “John McCain’in büyük bir hayranı değildim. Birisi benim onu sevmediğimi düşünerek bunu yapmış olabilir. (Kendilerince) iyi niyetlilerdi” diye konuştu.

Trump, 81 yaşında hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör John McCain ile iyi ilişkilere sahip değildi. McCain, Vietnam savaşı sırasında esir düşmüş ve işkence görmüş eski bir muharipti.

Kendisi hiç askerlik yapmamış olmasına rağmen Trump ılımlı Cumhuriyetçi McCain’e 2015’te verilen savaş kahramanı unvanını eleştirmişti.