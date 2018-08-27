McCain'den cenazesine ilişkin vasiyet

ABD'de önceki gün hayatını kaybeden Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden Arizona Senatörü John McCain'in, eski ABD başkanları Barack Obama ve George W. Bush'un, cenazede konuşma yapmasını vasiyet ettiği bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, ölmeden önce cenazesiyle ilgili vasiyette bulunan McCain'in, Trump’ın, cenazeye katılmasını istemediği ve Obama ile Bush'un cenazede konuşma yapmasını talep ettiği belirtildi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de katılması beklenen cenaze töreninde, Obama ve Bush'un konuşma yapması planlanıyor.

Hayatta iken Trump'ı sert sözlerle eleştiren McCain ile ABD Başkanı Trump'ın arasının çok iyi olmadığı biliniyordu.

Beyaz Saray kaynaklı yazılı bir açıklama istemeyen Trump, bunun yerine sadece kendi Twitter hesabından McCain'in ailesine taziye dileğini ileten bir paylaşımda bulunmakla yetinmişti.

Diğer yandan, Amerikan medyasında yer alan ve görevdeki üst düzey bazı hükümet yetkililerine dayandırılan iddiaya göre, Trump'ın zaman zaman kendisini eleştiren McCain için hazırlanan metnin yayımlanmasını istemediği belirtilmişti.