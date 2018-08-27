HABER

McCain'den cenazesine ilişkin vasiyet

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 11:35 | Son Güncelleme

Arizona Senatörü McCain'in, ölümünden önce eski ABD başkanları Barack Obama ile George W. Bush'un cenazesinde konuşma yapmasını vasiyet ettiği bildirildi

ABD'de önceki gün hayatını kaybeden Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden Arizona Senatörü John McCain'in, eski ABD başkanları Barack Obama ve George W. Bush'un, cenazede konuşma yapmasını vasiyet ettiği bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, ölmeden önce cenazesiyle ilgili vasiyette bulunan McCain'in, Trump’ın, cenazeye katılmasını istemediği ve Obama ile Bush'un cenazede konuşma yapmasını talep ettiği belirtildi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de katılması beklenen cenaze töreninde, Obama ve Bush'un konuşma yapması planlanıyor.

Hayatta iken Trump'ı sert sözlerle eleştiren McCain ile ABD Başkanı Trump'ın arasının çok iyi olmadığı biliniyordu.

Beyaz Saray kaynaklı yazılı bir açıklama istemeyen Trump, bunun yerine sadece kendi Twitter hesabından McCain'in ailesine taziye dileğini ileten bir paylaşımda bulunmakla yetinmişti.

Diğer yandan, Amerikan medyasında yer alan ve görevdeki üst düzey bazı hükümet yetkililerine dayandırılan iddiaya göre, Trump'ın zaman zaman kendisini eleştiren McCain için hazırlanan metnin yayımlanmasını istemediği belirtilmişti.

İddiaya göre McCain'in ölümünden önceki gün Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders ve Trump'ın Özel Kalem Müdürü John Kelly öncülüğünde hazırlanan ve McCain'den "kahraman" olarak söz eden yazılı taziye açıklaması, Trump tarafından engellenmişti.

- McCain'in ölümü

Geçen yazdan bu yana beyin kanseri dolayısıyla tedavi gören McCain'in son anlarında ailesiyle olduğu belirtilmişti.

Ailesi, McCain'e uygulanan tedavinin artık sonlandırıldığını açıklamış, bu karar McCain'in son günlerine yaklaştığı şeklinde yorumlanmıştı.

25 Ağustos Cumartesi günü hayatını kaybeden McCain'in, 2 Eylül'de Maryland eyaletinde bulunan Deniz Harp Okulunda bulunan mezarlığa defnedileceği açıklanmıştı.

Zaman zaman ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik eleştirileriyle de gündeme gelen McCain, hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar tarafından takdir edilen bir senatör olarak biliniyordu.

2008 yılında yapılan başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Barack Obama'ya karşı Cumhuriyetçi Partiyi temsilen başkan adayı olarak yarışan McCain seçimleri kaybetmişti. Cumhuriyetçi Parti çevrelerinde her zaman ağırlığı olan isimlerden McCain, 1967-1973 yıllarında Vietnam Savaşı'nda esir olarak tutulmuştu.

1981 yılında ABD Kongresine ilk kez giren McCain, o tarihten bugüne farklı kademelerde memleketi Arizona'yı temsil ediyordu.

PARTNERBöylesini gördünüz mü?Böylesini gördünüz mü?
Deniz kıyısına dökülen hafriyata suç duyurusuDeniz kıyısına dökülen hafriyata suç duyurusu
Aşiret düğününde geline 3 kilo altın takıldıAşiret düğününde geline 3 kilo altın takıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arizona Senatörü John McCain Donald Trump vasiyet

En Çok Okunan Haberler

Doğu Akdeniz'de yeni kriz kapıda mı? 'Bir tezgah seziyorum' deyip uyardı!

Doğu Akdeniz'de yeni kriz kapıda mı? 'Bir tezgah seziyorum' deyip uyardı!

Karadeniz'deki Rus ve İngiliz uçaklarının tehlikeli yakınlaşması görüntülendi

Karadeniz'deki Rus ve İngiliz uçaklarının tehlikeli yakınlaşması görüntülendi

Cansu Taşkın köpeğini de ünlü yaptı! Sansürlü poz

Cansu Taşkın köpeğini de ünlü yaptı! Sansürlü poz

Beşiktaş - Antalyaspor maçında kural hatası yapıldığı iddia edildi!

Beşiktaş - Antalyaspor maçında kural hatası yapıldığı iddia edildi!

Reuters duyurdu! Rus veya Tacikistan savaş uçakları bombaladı

Reuters duyurdu! Rus veya Tacikistan savaş uçakları bombaladı

Adana'da intihar etmek isteyen kadını son anda kurtardılar

Adana'da intihar etmek isteyen kadını son anda kurtardılar

İlginizi Çekebilir

Türk savunma sanayisinden rekor çıktı! Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Türk savunma sanayisinden rekor çıktı! Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Aziz Sancar: Ben küsüm ülkeye!

Aziz Sancar: Ben küsüm ülkeye!

Lüks yatıyla gelip lahmacun dağıtan iş adamı bakın kim çıktı!

Lüks yatıyla gelip lahmacun dağıtan iş adamı bakın kim çıktı!

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Yarın başlıyor - İstanbul hava durumu raporu

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Yarın başlıyor - İstanbul hava durumu raporu

Aile boyu rezalet!

Aile boyu rezalet!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ekip otosunun yakıtını satan polis memuru tutuklandı

Ekip otosunun yakıtını satan polis memuru tutuklandı

Pendik'teki parkta dehşet anları! Çocukları kurşun yağmuruna tuttu

Pendik'teki parkta dehşet anları! Çocukları kurşun yağmuruna tuttu

Üniversitede şoke eden 'eskort' skandalı!

Üniversitede şoke eden 'eskort' skandalı!

İstanbul'daki Alman Konsolosluğu yakınında şüpheli paket alarmı

İstanbul'daki Alman Konsolosluğu yakınında şüpheli paket alarmı

Beykoz'da kum yüklü tanker devrildi

Beykoz'da kum yüklü tanker devrildi

Süleyman Soylu'dan 'Cumartesi Anneleri' açıklaması

Süleyman Soylu'dan 'Cumartesi Anneleri' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.