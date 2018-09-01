McCain'in cenazesine Trump katılmıyor

ABD Başkanı Trump törende yer almayacak.Geçen hafta 81 yaşında yaşamını yitiren ABD'li senatör John McCain toprağa veriliyor.

Washington Ulusal Katedrali'nde düzenlenecek cenaze törenine, eski başkanlar Barack Obama ve George Bush'un da aralarında bulunduğu üst düzey isimler katılacak. 2008 başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı olarak Cumhuriyetçi McCain'i mağlup eden Obama ile eski başkan George W. Bush da törende birer konuşma yapacak.

Törene ABD'nin şu andaki başkanı Donald Trump ise katılmayacak. New York Times'ın haberine göre, McCain ölümünden önce Trump'ın cenazesine katılmasını istemediğini ifade etmişti.

Başkan Trump, McCain'in ölümünün ardından paylaştığı Twitter mesajında, McCain'in ailesine "en derin sempati ve saygılarını" iletmişti.

Trump yok, yardımcısı var

Trump'ı eleştiren Cumhuriyetçilerden olan McCain, Trump'ı "saf" ve "egoist" olmakla suçlamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Trump'ın temmuz ayında Finlandiya'da düzenlediği basın toplantısının ardından McCain, Trump hakkında "hafızalardaki en utanç verici ABD Başkanı performanslarından biri" değerlendirmesinde bulunmuştu.