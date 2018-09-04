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McCain’in Koltuğuna Eski Senatör Jon Kyl Oturacak

04.09.2018 21:33 | Son Güncelleme

Arizona Valisi Doug Ducey, eski senatör Jon Kyl’ın McCain’den boşalan koltuğu dolduracağını bildirdi

McCain’in Koltuğuna Eski Senatör Jon Kyl Oturacak

Cumhuriyetçi Parti’nin Arizona Senatörü John McCain’in hayatını kaybetmesinin ardından yerine geçecek isim belli oldu.

Arizona Valisi Doug Ducey, eski senatör Jon Kyl’ın McCain’den açılan boşluğu dolduracağını bildirdi.

Senato’dan 2012’de emekli olan Kyl’ın Trump’ın Anayasa Mahkemesi adayı Brett Kavanaugh’nun onaylanmasına destek vermesi bekleniyor.

Kasım 2020 genel seçimleri öncesinde McCain’in koltuğu için özel seçim yapılacak. Ancak Ducey o tarihe kadar McCain’in yerine bir isim belirlemek durumunda.

Kyl’ın 2020’ye kadar Senato’da görev yapıp yapmayacağıysa belli değil. Kyl, yalnızca Kongre’nin bu döneminin sonuna kadar görevi yürüteceğini bildirdi, devamı için söz vermedi.

Ducey, “benim umudum daha uzun süre bu görevi yürütmesi” diye konuştu.

Kyl’ın 3 Ocak 2019’da sona eren Kongre döneminin ardından görevi sürdürmemesi halinde Ducey, McCain’in yerine yeni bir ismi atayacak.

Cumhuriyetçi Parti, Kyl’ın McCain’den daha partizan bir oya sahip olacağı görüşünde. McCain son dönemde yönetimin bazı politikalarına muhalefet etmesiyle öne çıkmıştı.

Özellikle eski başkan Barack Obama’nın sağlık yasasının geri çekilmesine verdiği karşı oyla geçen yıl parti içinde bölünmeye neden olmuştu.

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