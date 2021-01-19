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McConnell: ‘‘Trump Yanlısı Çete Yalanlarla Beslendi’’

19.01.2021 23:10 | Son Güncelleme:
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McConnell: ‘‘Trump Yanlısı Çete Yalanlarla Beslendi’’

Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell’in sözleri sözleri şimdiye kadar Başkan Trump’a karşı kamuoyu önünde sarfettiği en sert sözler olarak değerlendirildi

Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell, Salı günü Senato’nun açılış oturumunda yaptığı konuşmada Kongre binasına saldıran Trump yanlısı çetenin Başkan Donald Trump ve diğerleri tarafından ‘‘yalanlarla beslendiğini’’ söyledi.

McConnell’ın sözleri şimdiye kadar Başkan Donald Trump’a karşı kamuoyu önünde sarfettiği en sert sözler olarak değerlendirildi. McConnell, Çarşamba günü Kongre’de yapılacak yemin töreninin güvenli ve başarılı şekilde yerine getirileceği sözünü verdi.

Yemin töreni öncesinde Kongre binasında ve başkent genelinde yoğun güvenlik önlemleri alınmış durumda.

‘‘Çete yalanlarla beslendi’’ diyen McConnell, ‘‘Başkan ve diğer güçlü kişiler tarafından kışkırtıldılar ve federal hükümetin yasama organı olan Kongre’de yapılan beğenmedikleri oturumu durdurmak için korkuyu, şiddeti kullandılar’’ diye konuştu.

McConnell, Biden’ın yemin töreninin ardından ‘yola devam edeceklerini’ söyledi.

Başkan Trump’ın görevdeki son tam günü, Senatörler’in de Kongre binası saldırısının ardından göreve geri döndükleri gün oldu.

Senato’yu Trump sonrası geçiş döneminde yoğun bir gündem bekliyor. Temsilciler Meclisi’nden hakkında ikinci kez azil süreci başlatılması kararının çıkmasının ardından Senato’da Başkan Trump’ın yargılanacağı bir oturum yapılması bekleniyor. Bu sırada Senato hem Joe Biden’ın kabinesine atadığı isimlerin onay oturumlarını yapacak, hem de Biden’ın hızla gündeme alınmasını istediği 1 trilyon 900 milyar dolarlık Corona virüsü yardım paketini oylayacak.

Öte yandan Çarşamba günü Biden’ın yemin töreninden hemen sonra üç yeni Demokrat Senatör; Georgia eyaletinden Raphael Warnock ve Jon Ossoff ile California eyaletinden Alex Padilla göreve başlamak için yemin edecekler. Demokrat Senatörler’in yeni görevlerine başlamasıyla Senato’da denge Demokrat ve Cumhuriyetçiler arasında 50-50 eşitlenecek. Bu durumda karar süreçlerinde eşitliği bozacak oyu Demokrat Başkan Yardımcısı Kamala Harris kullanacak.

Biden’ın kabine adaylarının beşinin onay oturumları Salı günü yapılıyor. Böylece kabine üyelerinin bazılarının Biden göreve gelir gelmez hazır olması amaçlanıyor. Geleneksel olarak özellikle Beyaz Saray ulusal güvenlik ekibinin onayları da yemin töreninin olduğu gün yapılıyor.

6 Ocak’ta Kongre civarında yapılan protesto gösterilerinde kalabalık bir grup Kongre binası önündeki polis engelini aşarak binaya zorla girmiş, olaylarda biri polis beş kişi hayatını kaybetmişti. Bir gösterici Kongre binasının içinde polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Göstericiler Joe Biden’ın seçim zaferini onaylandığı oturumu durdurmayı amaçlıyordu.

Temsilciler Meclisi geçen hafta Başkan Trump hakkında tek bir azil maddesini kabul ederek isyana teşvik suçlaması yapmıştı. Bu da Trump’ı ABD tarihinde hakkında iki kez azil kararı alınan ilk Başkan yapıyor. Donald Trump hakkında 2019 yılında Rusya ve Ukrayna ile ilişkileri nedeniyle azil süreci başlatılmış, ancak Senato tarafından yapılan yargılamada suçsuz bulunmuştu.

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