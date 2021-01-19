McConnell: ‘‘Trump Yanlısı Çete Yalanlarla Beslendi’’

‘‘Çete yalanlarla beslendi’’ diyen McConnell, ‘‘Başkan ve diğer güçlü kişiler tarafından kışkırtıldılar ve federal hükümetin yasama organı olan Kongre’de yapılan beğenmedikleri oturumu durdurmak için korkuyu, şiddeti kullandılar’’ diye konuştu.

McConnell’ın sözleri şimdiye kadar Başkan Donald Trump’a karşı kamuoyu önünde sarfettiği en sert sözler olarak değerlendirildi. McConnell, Çarşamba günü Kongre’de yapılacak yemin töreninin güvenli ve başarılı şekilde yerine getirileceği sözünü verdi.

Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell, Salı günü Senato’nun açılış oturumunda yaptığı konuşmada Kongre binasına saldıran Trump yanlısı çetenin Başkan Donald Trump ve diğerleri tarafından ‘‘yalanlarla beslendiğini’’ söyledi.

Senato’yu Trump sonrası geçiş döneminde yoğun bir gündem bekliyor. Temsilciler Meclisi’nden hakkında ikinci kez azil süreci başlatılması kararının çıkmasının ardından Senato’da Başkan Trump’ın yargılanacağı bir oturum yapılması bekleniyor. Bu sırada Senato hem Joe Biden’ın kabinesine atadığı isimlerin onay oturumlarını yapacak, hem de Biden’ın hızla gündeme alınmasını istediği 1 trilyon 900 milyar dolarlık Corona virüsü yardım paketini oylayacak.

Öte yandan Çarşamba günü Biden’ın yemin töreninden hemen sonra üç yeni Demokrat Senatör; Georgia eyaletinden Raphael Warnock ve Jon Ossoff ile California eyaletinden Alex Padilla göreve başlamak için yemin edecekler. Demokrat Senatörler’in yeni görevlerine başlamasıyla Senato’da denge Demokrat ve Cumhuriyetçiler arasında 50-50 eşitlenecek. Bu durumda karar süreçlerinde eşitliği bozacak oyu Demokrat Başkan Yardımcısı Kamala Harris kullanacak.

Biden’ın kabine adaylarının beşinin onay oturumları Salı günü yapılıyor. Böylece kabine üyelerinin bazılarının Biden göreve gelir gelmez hazır olması amaçlanıyor. Geleneksel olarak özellikle Beyaz Saray ulusal güvenlik ekibinin onayları da yemin töreninin olduğu gün yapılıyor.