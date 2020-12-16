McConnell'dan Cumhuriyetçi Senatörlere Uyarı

Senato Çoğunluk Lideri Kentucky Senatörü Cumhuriyetçi Mitch McConnell, 5 Ocak'ta Georgia eyaletinde yapılacak ikinci tur Senato seçiminde partisinin adaylarının şansını azaltmaması için Cumhuriyetçi senatörlere Başkan Donald Trump'ın Seçiciler Kurulu'nda yapılan oylamanın sonuçlarına yönelik saldırılarına destek vermemeleri çağrısında bulundu. Senatör McConnell'ın kamuoyu önünde yaptığı açıklamalar ve özel olarak yaptığı uyarılarla, Senato'yu hangi partinin kontrol edeceğini belirleyecek Georgia seçimleri öncesinde Biden dönemine doğru adımlar atmaya ve kutuplaşmış Cumhuriyetçi Parti'yi birleştirmeye çabaladığı gözleniyor. Senato'da yaptığı konuşmada öncelikle Trump'ın "sonsuz" başarılarını öven ve göreve yeni başlayan başkan Joe Biden'ı kutlayan McConnell, daha sonra da yaptığı özel görüşmelerde Cumhuriyetçi senatörleri, 6 Ocak'ta seçim sonucunu onaylamak için düzenlenecek Kongre toplantısı sırasında Seçiciler Kurulu'nda yapılan oylamanın sonucunu tartışmaya açmamaları konusunda uyardı.

McConnell'ın Cumhuriyetçi senatörlere yönelik uyarıları konusunda konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen iki kaynak, Cumhuriyetçi liderin Seçiciler Kurulu oylamasının sonuçlarına karşı çıkmanın parti için "kötü bir sonuç" doğuracağını söylediğini aktardı. Bu ayrıntılar, ilk kez haber sitesi Politico tarafından yayınlandı. Cumhuriyetçiler, Georgia eyaletinde Cumhuriyetçi Senatörler David Perdue ve Kelly Loeffler'ın Demokrat Partili rakipleri Jon Ossoff ve Raphael Warnock ile karşı karşıya geleceği 5 Ocak ikinci tur Senato seçimlerini olumsuz etkileyebilecek etki yaratmamayı hedefliyor. McConnell, Trump'ın seçim sonuçlarını geri çevirmek için verdiği çabaların çoğunu desteklemişti. Ancak 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinden altı hafta sonra yaşananlar McConnell'ın yeni işbaşına gelecek Biden yönetimiyle ilişkileri normalleştirme çabası içine girmesine neden oldu. McConnell'ın amacı, Başkan Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılmaya hazırlandığı bu dönemde Senato'da yaşanması olası kavgaların Cumhuriyetçi Parti içinde daha fazla bölünmeye yol açmasını engellemek.

Senato oturumunu açan McConnell, "Seçilmiş başkan Joe Biden'ı kutluyorum. Birçoğumuz başkanlık seçiminin daha farklı bir sonuç vermesini umuyorduk. Ancak hükümet sistemimiz 20 Ocak'ta kimin başkanlık yemini edeceğini belirliyor. Seçiciler Kurulu son sözü söyledi" dedi. Biden’la McConnell telefonda görüştü Biden ise gazetecilere yaptığı açıklamada, son yorumlarına teşekkür etmek için McConnell'ı aradığını ve "güzel bir konuşma" gerçekleştirdiklerini belirtti. Senato ikinci tur seçimi için Demokrat adaylara destek vermek amacıyla Georgia eyaletine hareket etmeden önce konuşan Biden, McConnell'a, "birlikte üzerinde çalışacakları işler olduğunu" söylediğini aktardı. Senato lideri McConnell'ın 3 Kasım'dan sonra uzun süre sessiz kalmasının ardından harekete geçmesi, Seçiciler Kurulu'nun Pazartesi günkü oylamasından sonra Biden’ın galibiyetini kabul eden diğer Cumhuriyetçiler'i izledi. Çok sayıda Cumhuriyetçi Partili'nin Biden'ın seçimin galibi olduğunu kabul etmesi, Trump'ın seçim sonucunu değiştirmeye yönelik çabalarına verdikleri desteği kestikleri anlamına da geliyor.

Bazı Cumhuriyetçi Partili senatörler, Biden'la ve Biden'ın kabineye aday gösterdiği bazı isimlerle temas kurduklarını açıkladı. Bu senatörler arasında Trump'ın yakın müttefiki Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham ve Utah Senatörü Mitt Romney de bulunuyor. Romney'nin ofisinden yapılan açıklamada, Utah Senatörü'nün Biden'ın başkanlık kampanyasının zorluklarının üstesinden gelme konusunda gösterdiği istekliliğe ilişkin hayranlığını ifade ettiği belirtildi. Biden ve Romney'nin siyasi ortamın zorluklarıyla ilgili konuştukları kaydedildi.

Senato'daki Demokrat Partililer'in lideri New York Senatorü Chuck Schumer ise McConnell'ın son sözü söylediğini belirtti ve "Artık yeter" dedi. Schumer, Trump'ın başkanlığını "Biraz zarafet ve onurla tamamlaması gerektiğini" belirtti. Bazı Cumhuriyetçiler hala Trump’ın iddiasını destekliyor Başkan Trump ise Salı günü de "seçim hilelerine" ilişkin temelsiz iddialarını sürdürdü. Bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleri ise Kongre'nin 6 Ocak'ta biraraya gelerek Seçiciler Kurulu'nda yapılan oylamanın sonucunun tescil edileceği ya da reddedileceği oturumunda da mücadeleyi sürdürecekleri sözü verdi. Kimi Cumhuriyetçiler, Trump'ın hukuk mücadelesinin Biden'ın yemin ederek göreve başlayacağı 20 Ocak'a kadar sonuçlanması gerektiğini kaydetti.

Cumhuriyetçi Parti'nin Temsilciler Meclisi'ndeki lideri Kevin McCarthy, Biden'ı seçilmiş başkan olarak kabul edip-etmeyeceğine yönelik soruyu yanıtsız bıraktı. Alabama eyaletinden Cumhuriyetçi Partili Temsilciler Meclisi Üyesi Mo Brooks ise Kongre'nin ortak oturumda biraraya geleceği 6 Ocak'ta Seçiciler Kurulu oylamasının sonuçlarına itiraz etmeyi planlıyor. 6 Ocak'taki oturumda seçim sonucuna yönelik herhangi bir itirazın hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da en az birer üye tarafından yapılması bekleniyor. Cumhuriyetçi Partili bir senatörün benzer itirazda bulunup-bulunmayacağı henüz net değil.

McConnell ve kurmayları Güney Dakota Senatörü John Thune ve Missouri Senatörü Roy Blunt, partilileri, Seçiciler Kurulu sonuçlarına karşı çıkmamaları, itirazların sonuç vermeyeceği konusunda uyardı. Bunun nedeni, Cumhuriyetçi Parti'den gelecek itirazlara Demokratlar'ın da katılım göstermesi zorunluluğu. Oysa Demokrat Parti'nin çoğunlukta olduğu Nancy Pelosi başkanlığındaki Temsilciler Meclisi'nin herhangi bir itiraza destek vermesi mümkün görünmüyor.

Cumhuriyetçi Partili liderler ayrıca senatörleri, özellikle 2022 Kongre ara seçimlerinde koltuklarını korumak için yarışacak senatörler olduğuna dikkat çekerek, meslektaşlarını Seçiciler Kurulu sonucuna itiraz etmeye zorlamalarının sonuç vermeyeceğini konusunda da uyardı.

Hiçbir Cumhuriyetçi Partili senatör, bu uyarıların aksi yönünde görüş bildirmedi. Senato’da seçim hilelerini araştırma oturumu Öte yandan Senato İç Güvenlik Komisyonu Başkanı Wisconsin Eyaleti Cumhuriyetçi Partili Senatörü Ron Johnson, Çarşamba günü, seçim hilelerine ilişkin bir oturum düzenliyor. Ancak sözcüsü Austin Altenburg, Senatör Johnson'ın, seçim sonuçlarına itiraz etmek için Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi Partililer'e katılmak gibi bir planı olmadığını belirtti.

McConnell'ın Salı günü Senato'ya hitaben yaptığı konuşma ise kimilerini şaşırttı. Cumhuriyetçi Partili lider, konuşması sırasında Biden'ı "uzun yıllar boyunca kendini kamu hizmetine adayan biri" olarak tanımladı. Seçilmiş başkan yardımcısı Kamala Harris'i de kutlayan McConnell,

"Tüm Amerikalılar ülkemizde ilk kez bir kadının başkan yardımcısı seçilmesinden gurur duymalı" dedi. Konuşmasına Trump'ın başkanlık koltuğunda geçirdiği dört yılı överek başlayan McConnell, Başkan'ın "Washington'da değişiklik yapma" vaadini yerine getirdiğini belirtti. McConnell, diğer başarılarının yanı sıra Trump'ın Anayasa Mahkemesi'ne üç yargıcı aday göstermesini ve bu yargıçların Senato onayı alarak görevlerine başlamalarını öne çıkardı.