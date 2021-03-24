McConnell’dan Demokratlar’a “Partizanlık” Suçlaması

ABD Senatosu’nun Cumhuriyetçi azınlık lideri Mitch McConnell, Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nden Mart ayının başında geçen kapsamlı seçim reformu tasarısını eleştirdi. McConnell, tasarıyı “partizanca bir girişim” olarak niteledi. Demokratlar, oy verme süreçlerini güncelleyen ve eyaletlerin seçim bölgelerinin sınırlarının yeniden çizilmesini bağımsız komisyonlara devretmesini öngören tasarının, Cumhuriyetçiler’in ülke genelinde oy vermeyi daha zor hale getirme çabalarına karşı gerekli olduğunu savunuyor. Mitch McConnell, Senato Mevzuat Komisyonu oturumunun başında yaptığı konuşmada, “Bu, açıkça bir partinin siyasi sistemin kurallarını yeniden yazma çabasıdır. Güveni daha fazla yok etmenin değil, yeniden inşa etmenin yollarını bulmalıyız” dedi ve iktidarı “partizan bir şekilde yürütmenin” sonucunun yıkım olacağını öne sürdü. Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu birçok eyaletteki yasama organları seçim sistemiyle ilgili çeşitli değişiklikler arayışına girerken, oy hakkı savunucuları Cumhuriyetçiler’in önerilerinin 3 Kasım 2020’deki seçimlerde çok yüksek rakamlara ulaşan oy kullanma oranını yeniden düşüreceği endişesini taşıyor.

Temsilciler Meclisi’nin onayladığı yasa tasarısının, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler’in 50’ye 50 eşit üyeye sahip olduğu Senato’dan da geçirmede Demokratlar’ın zorlanması bekleniyor. Demokrat Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Senato’da olası bir eşitlikte Demokratlar’ın lehine oy kullanma hakkına sahip ancak söz konusu tasarının onaylanması için en az 60 senatörün kabul oyuna ihtiyaç var. Diğer taraftan, bazı Demokrat senatörler, tartışmalı tasarıların Kongre’de nihai onaylanma sürecini uzatan ve ‘kürsü işgali’ (filibuster) olarak da bilinen 60 oy kuralının kaldırılmasnın ya da değiştirilmesinin zamanının geldiğine vurgu yapıyor. Demokratlar’a destek veren Maine eyaletinin bağımsız senatörü Angus King de, Cumhuriyetçi senatörlerin oy kullanma hakkı reformunun önüne geçmesi halinde, kürsü işgali kuralının değiştirilmesi hususunda Demokratlar’ın yanında yer alacağını açıkladı. King, Washington Post gazetesinde yayınlanan yazısında kürsü işgali kuralının gündemdeki oy hakkı yasa tasarısında devreye sokulmaması gerektiğini savundu ve “Senato kuralıyla demokrasinin kendisi arasında bir seçim yapmak zorunda bırakılırsam, seçimimin ne olacağını biliyorum” ifadelerini kullandı.