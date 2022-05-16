McDonald's Rusya’ya Veda Ediyor

Sovyetler Birliği döneminde açılan ilk Amerikan ‘fast food’ restoranı McDonald's, otuz yıldan uzun bir süre sonra, Rusya'daki işletmelerini satma sürecine girdiğini açıkladı. Satış kararı, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’yı yalnızlaştırma politikasının son örneği oldu.

Rusya'da 850 restoranında 62 bin kişiyi istihdam eden şirket, savaşın yol açtığı insani krize dikkat çekerek, Rusya'daki işletmesini sürdürmenin "artık savunulabilir olmadığını ve McDonald's değerleriyle tutarlı olmadığını" açıkladı.

Merkezi Chicago’da bulunan fast food devi, Mart ayı başlarında Rusya'daki restoranlarını geçici olarak kapattığını ancak çalışanlarına ödeme yapmaya devam edeceğini bildirmişti. McDonald's bugün, herhangi bir muhtemel Rus alıcı ismi belirtmeden, satış tamamlanana kadar çalışanlarını işe alacak ve onlara ödeme yapacak bir şirket aradığını belirtti.

Şirketin CEO’su Chris Kempczinski, çalışanların ve yüzlerce Rus tedarikçinin "McDonald's'a olan bağlılığının ve sadakatinin" ülkeden ayrılma kararını zorlaştırdığını söyledi.

Kempczinski, "Ancak, küresel topluma bir bağlılığımız var ve değerlerimize bağlı kalmalıyız" dedi ve şirketin değerlerine olan bağlılığının, oradaki varlığını sürdüremeyeceği anlamına geldiğini dile getirdi.

Restoranlarını satmaya çalışan McDonald's, şirketin adını taşıyan tabelaları ve diğer sembol ve işaretleri kaldırmaya başlamayı planladığını söyledi.

Batılı şirketler Rusya pazarından çıkmaya çalışırken bir yandan da yaptırımlar karşısında operasyonlarını durdurmalarından veya işletmelerini kapatmalarından kaynaklanan zararlarla yüzleşiyor. Kısmen Rusya'da kalmayı planlayan şirketlerin bazılarıysa, kararlarının olumsuz sonuçlarıyla karşı karşıya.

Yeni bir dönemin işareti

McDonald's, Rusya'da ilk restoranını Berlin Duvarı'nın yıkılmasından kısa bir süre sonra Moskova'nın merkezinde açmıştı. Bu açılış, ABD ile Sovyetler Birliği arasında 1991'de sona eren Soğuk Savaş gerilimlerinin hafiflediğinin güçlü bir göstergesiydi.

Uzmanlara göre, şirketin Rusya’dan ayrılışı yeni bir dönemin işareti.

Kurumsal analiz şirketi GlobalData'nın Genel Müdürü Neil Saunders, "Bu çıkış Rusya açısından, artık yatırım ve tüketici markası geliştirmek için içe dönmesi gereken yeni bir izolasyon dönemini temsil ediyor" dedi.

Saunders, McDonald's'ın Rusya'daki restoranlarının çoğuna sahip olduğunu ancak markasının kullanımına lisans vermeyeceğinden, satış fiyatının büyük olasılıkla işgalden önceki işletme değerine yakın olmayacağını söyledi. Saunders, Rusya ve Ukrayna'nın savaştan önce McDonald's’ın gelirinin yaklaşık yüzde 9'unu oluşturduğunu söyledi.

McDonald's, Rusya'dan ayrılmasının ardından kazancında 1,2 milyar ile 1,4 milyar dolar arasında bir kayıp beklediğini kaydetti.

Ukrayna'daki McDonald's restoranları kapalı ancak şirket, oradaki çalışanlarına tam maaş ödemeye devam ettiğini açıkladı.

McDonald's 100'den fazla ülkede 39 binden fazla noktada hizmet veriyor. Bunların çoğu imtiyaz sahibine aitken, yalnızca yüzde 5'i şirkete ait ve şirket tarafından işletiliyor.

McDonald's, Rusya'dan çıkışının bu yıl bin 300 yeni restoran açma beklentisini değiştirmeyeceğini ve bunun şirket genelindeki satış büyümesine yaklaşık yüzde 1,5 katkıda bulunacağını açıkladı.

Geçen ay McDonald's, 2022’nin ilk çeyreğinde 1,1 milyar dolar kazandığını bildirdi. Şirket geçen yılın aynı döneminde 1,5 milyar dolardan fazla kazanmıştı. Şirketin cirosu yaklaşık 5,7 milyar dolardı.

