McDonalds'tan CS:GO'ya özel reklam kampanyası!

Dünyanın en büyük fast food şirketlerinden birisi olan McDonald's, Danimarka'da düzenlenecek olan BLAST Pro Series: Kopenhag'a özel CS:GO temalı reklam kampanyası yaptı. Espor arenasının Avrupa'da en önde gelen ülkelerinden biri olan Danimarka bir kere daha farklını ortaya koydu. Danimarka’daki NORD DDB ajansı tarafından yapılan kampanya, CS:GO deyimleriyle McDonald’s ürünlerini eşleştiriyor. Ajansın creative direktörü Thomas Fabricius, “Amacımız Counter-Strike deyimlerini Blast Pro Series turnuvasının düzenlendiği bu günlerde ilgili bir içeriğe dönüştürmekti. Topluluktan aldığımız geri bildirimlerden dolayı oldukça heyecanlı ve mutluyuz.” ifadesini kullandı.

2 Kasım’da gerçekleşecek olan BLAST Pro Series‘in oynanacağı Royal Arena’ya yakın bir metro istasyonunda yer alan reklamların içeriğine baktığımızda, “Happy Meal” menü için noob tanımında bulunan firma, soğuk ürünleri için “freeze time” derken, arkadaşının patateslerine göz diken oyuncular içinse “frag steal” yakıştırmasıyla aktarmış.

Oyuncuların sıklıkla kullandığı “Good Luck, Have Fun” sloganını da (GL HF) kaçırmayan McDonalds’ın oyunculara özel yaptığı bu reklamlar, başta Danimarka olmak üzere birçok bölgeden büyük ilgiyle karşılandı.





