McGurk'ün açıklamasına TEPSAM'dan tepki

TEPSAM Başkanı Teoman Yıldırım, Brett McGurk için, "Türkiye, karşı tarafında hamlelerini gözlediği satranç tahtasındaki hamlelerini yapıyor. Türkiye’nin toprak bütünlüğü adına her ne pahasına olursa olsun her türlü gerekli adımı atacaktır. Türkiye Afrin operasyonu ile göstermiş olduğu gibi Türkiye’nin Suriye’de ABD ihtiyacı yok aksine ABD’nin Ortadoğuda her zaman Türkiye’ye ihtiyacı vardır. Ortadoğu kaynayan bir kazan olmuş olsada Türkiye olmadan Ortadoğu düşünülmez" ifadelerini kullandı.

"SİYASİ BİR ALGI OPERASYONU"

Teoman Yıldırım, "Türkiye'nin desteklediği silahlı muhaliflerin, şu anda SDG'nin bulunduğu Suriye'nin kuzeydoğusuna yerleştirilmesiyle ilgili görüşmelerin yürütüldüğünü ileri süren McGurk, bu tür adımların kaosa yol açacağını, aşırılığın yayılması için uygun ortamı oluşturacağını, binlerce Kürt'ü evinden edeceğini ve Suriyeli Hristiyanların hayatını riske atacağı söylemlerinin tamamen ülkemiz üzerinden Türkiye'nin üniter devlet yapısının bozmak amaçlı olarak Kürt vatandaşlarımız üzerinden yapılan siyasi bir algı operasyonudur. ABD’nin PKK ile Kürt vatandaşları ayrımını yapmalı yoksa aksi durumda Türkiye gerekli adımları atmak zorundadır" diye konuştu.