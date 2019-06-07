HABER

McKenzie: 'Amerika'nın Önlemleri Sonucu İran Geri Adım Attı'

07.06.2019 12:39 | Son Güncelleme

Amerika’nın Merkez Komutanlığı Şefi Korgeneral Frank McKenzie, henüz tehdidin tam olarak geçmediğini ama İran’ın geri çekilerek bir muhakeme yaptığını söyledi

McKenzie: 'Amerika'nın Önlemleri Sonucu İran Geri Adım Attı'

Amerika’nın Ortadoğu’daki askeri varlığını arttırması İran’a geri adım attırdı. Amerika’nın Merkez Komutanlığı Şefi Korgeneral Frank McKenzie, henüz tehdidin tam olarak geçmediğini ama İran’ın geri çekilerek bir muhakeme yaptığını söyledi.

Üç gazeteciyle gerçekleştirdiği röportajda konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Korgeneral McKenzie, halen daha İran’ın bölgedeki Amerika çıkarlarına ve askeri varlığına yönelik tehdidinin devam ettiğini söyledi. Mckenzie, “Tehdidin tamamen ortadan kalkmadığına inanıyorum. Büyük bir tehdit olduğuna inanıyorum” dedi.

Bağdat’ta gazetecilere konuşan McKenzie, Amerika’nın bölgeye askeri yığınağının şu aşamada İran’a geri adım attırdığını ancak bunun stratejik bir geri çekilme olup olmadığı konusunda emin olamadığını söyledi. Amerikalı komutan söz konusu İran tehdidine yönelik olarak belirgin herhangi bir örnek vermedi.

Amerika Başkanı Donald Trump’ın, Amerika’yı 2015 yılında imzalanan İran nükleer anlaşmasından çekmesinin ardından iki ülke arasındaki tansiyon yükselmeye başladı. Son olarak da Amerikan yönetimi bölgedeki Amerika çıkarları ve askerlerine yönelik saldırı tehdidi olduğu gerekçesiyle Ortadoğu’ya takviye asker gönderme kararı aldı ve bölgeye uçak gemisi ve bombardıman uçakları sevk etti.

Amerika, ayrıca İran’ı bölgeyi istikrarsızlaştırmak adına girişimlerde bulunmakla da suçluyor. Bu çerçevede Birleşik Arap Emirlikleri’nde, petrol tankerlerine yapılan saldırılar konusunda da Amerikan yönetimi İran’ı suçluyor.

Perşembe günü de Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Norveç, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerine tanker saldırılarının sürat tekneleri ve dalgıçlar kullanılarak yapıldığının tespit edildiğini anlattılar. Ancak saldırılarla ilgili detaylar anlatılırken İran’a yönelik herhangi bir atıfta bulunmadılar.

Suudi Arabistan’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Abdullah El Muallimi’yse daha önce yaptığı bir açıklamada, saldırılardan İran’ın sorumlu olduğunu söylemişti.

Son olarak Amerika Başkanı Donald Trump da Fransa Cumhurbaşkanı Macron’la yaptığı görüşmede de İran’ın müzakere istemesi halinde bunu yapmaya hazır olduklarını ancak İran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Binali Yıldırım adaşıyla karşılaşınca esprileri sıraladıBinali Yıldırım adaşıyla karşılaşınca esprileri sıraladı
Bezos: 10 yıl içinde insan yerine 'robot eller' kullanılacakBezos: 10 yıl içinde insan yerine 'robot eller' kullanılacak
Google Stadia'nın çıkış tarihi ve fiyatı belli olduGoogle Stadia'nın çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

Yer: Adana! Dehşetin izi

Yer: Adana! Dehşetin izi

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

ABD'den S-400 açıklaması!

ABD'den S-400 açıklaması!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oyuncak değil gerçek

Oyuncak değil gerçek

Bezos: 10 yıl içinde insan yerine 'robot eller' kullanılacak

Bezos: 10 yıl içinde insan yerine 'robot eller' kullanılacak

Google Stadia'nın çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

Google Stadia'nın çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

Fırtınanın yıktığı ağaç, uyuşturucu laboratuvarını ortaya çıkardı

Fırtınanın yıktığı ağaç, uyuşturucu laboratuvarını ortaya çıkardı

Ülkede sular durulmuyor! Ölü sayısı 113'e yükseldi

Ölü sayısı 113'e yükseldi

S-400 ve F-35 krizi: ABD yeni Türk pilotlara 'F-35 eğitimi vermeme kararı aldı'

ABD yeni Türk pilotlara 'F-35 eğitimi vermeme kararı aldı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.