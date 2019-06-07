McKenzie: 'Amerika'nın Önlemleri Sonucu İran Geri Adım Attı'

Amerika’nın Ortadoğu’daki askeri varlığını arttırması İran’a geri adım attırdı. Amerika’nın Merkez Komutanlığı Şefi Korgeneral Frank McKenzie, henüz tehdidin tam olarak geçmediğini ama İran’ın geri çekilerek bir muhakeme yaptığını söyledi.

Üç gazeteciyle gerçekleştirdiği röportajda konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Korgeneral McKenzie, halen daha İran’ın bölgedeki Amerika çıkarlarına ve askeri varlığına yönelik tehdidinin devam ettiğini söyledi. Mckenzie, “Tehdidin tamamen ortadan kalkmadığına inanıyorum. Büyük bir tehdit olduğuna inanıyorum” dedi.

Bağdat’ta gazetecilere konuşan McKenzie, Amerika’nın bölgeye askeri yığınağının şu aşamada İran’a geri adım attırdığını ancak bunun stratejik bir geri çekilme olup olmadığı konusunda emin olamadığını söyledi. Amerikalı komutan söz konusu İran tehdidine yönelik olarak belirgin herhangi bir örnek vermedi.

Amerika Başkanı Donald Trump’ın, Amerika’yı 2015 yılında imzalanan İran nükleer anlaşmasından çekmesinin ardından iki ülke arasındaki tansiyon yükselmeye başladı. Son olarak da Amerikan yönetimi bölgedeki Amerika çıkarları ve askerlerine yönelik saldırı tehdidi olduğu gerekçesiyle Ortadoğu’ya takviye asker gönderme kararı aldı ve bölgeye uçak gemisi ve bombardıman uçakları sevk etti.