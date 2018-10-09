McKinsey Eleştirileri Hükümete Geri Adım Attırdı

Türkiye, Yeni Ekonomik Program kapsamında çalışmayı planladığı McKinsey ile işbirliği yapmaktan vazgeçti.
Bugün Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen Adalet ve Kalkınma Partisi 27. İstişare Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine üyelerine McKinsey’den danışmanlık dahi almamalarını istediğini söyledi.
Erdoğan, “Ana muhalefetin başındaki zat, ücreti mukabili tutulmuş bir uluslararası danışmanlık şirketi üzerinden bizi köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Geçen bütün bakan arkadaşlarıma da söyledim. ‘Bunlardan fikri danışmanlık da almayacaksınız’ dedim. Hiç gerek yok. Biz bize yeteriz” dedi.
Erdoğan: “Bizi töhmet altında bırakarak ülkemizi cendere altına sokmaya çalışıyorlar”
Cumhurbaşkanı Türkiye’nin IMF’yle yapmış olduğu stand-by anlaşmalarına göndermede bulunarak hükümetinin ülkeyi yeniden böyle bir cendereye sokmayacağını ifade etti:
“Ülkemizi kendi reçetelerimizle, çözümlerimizle, programlarımızla hedeflerine ulaştıracağız. Elbette her türlü yatırıma, desteğe, katkıya açığız. Yeter ki bunun bedelini bize egemenliğimize ve geleceğinize göz dikerek ödetmeye çalışmasınlar. Türkiye borcuna sadıktır, yeter ki işi diyet borcuna dönüştürmesinler. İşte o zaman külahları değişiriz. Yeniden Türkiye'nin aynı cendereye sokulmasına izin vermeyiz. Son günlerde finansal danışmanlık hizmeti alınan bir şirket üzerinden yapılan tartışmalar, güya bizi töhmet altında bırakarak, aslında örtülü bir şekilde ülkemizi yeniden aynı cendereye sokma girişiminden ibarettir. Ama biz bu oyuna gelmeyiz. Bu can bu tende oldukça hiç kimse Türkiye'yi yeniden uluslararası kuruluşların boyunduruğu altına sokamaz.”
Erdoğan’ın sözlerini McKinsey ile anlaşan Albayrak da alkışladı
Erdoğan’ın bu konuşmasını alkışlayanlar arasında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da vardı.
Türkiye-ABD İş Konseyi’nin 28 Eylül’de ABD’nin New York kentinde 9. Türkiye Yatırım Konferansı’nda “Yeni Ekonomik Program kapsamında kurulan Maliyet ve Dönüşüm Ofisi için uluslararası yönetim şirketi McKinsey çalışmaya karar verdik. 16 bakanlıktan temsilcilerin bulunduğu bu ofis, tüm hedeflerimizi ve sonuçlarımızı her çeyrekte kontrol edecek” diyen isim de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı olan Albayrak’tı.
Albayrak’ın yönetimindeki Hazine ve Maliye Bakanlığı da bir gün sonra (29 Eylül 2018) yazılı bir açıklama yayınlayarak muhalefet partilerinden gelen eleştirileri, “Bu değerlendirmeleri yapanları tanımasak ‘öküzün altında buzağı arama' olarak değerlendirebilirdik. Ancak, ortaya atılan iddia ve iftiralar art niyetli provokasyon ve ucuz siyasi kazanç çabasından başka bir şey değildir. Söz konusu danışmanlığın, hiçbir icra fonksiyonu ya da yetkisi olmayacaktır” ifadelerini kullanmıştı.
Erdoğan: “CHP İsmet İnönü döneminde sanayiden tarıma her şeyi ABD’ye teslim etti”
Cumhurbaşkanı, kendisini “Kendi milletine güvenmeyip bir ABD şirketine güvenen bir hükümetin TC toprakları üzerinde yeri yoktur. Koskoca TC ve 16 bakanlığı bir ABD şirketine denetletiyorsanız sizin sarayda da yeriniz yoktur” sözleriyle eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu’na tarihten bir yanıt verdi.
Erdoğan, “Türkiye bir dönem savunmadan ticarete, sanayiden tarıma her şeyini Amerika’ya teslim etmiştir. Bu ne zaman olmuştur? Bunu tek parti Cumhuriyet Halk Partisi ve onun milli şefi İnönü döneminde yaşamıştır. Yarın kapanışta, onun gururla hangi bayrağı dalgalandırdığını göstereceğim” dedi.
Kılıçdaroğlu’dan Erdoğan’a sorular: “Damat o koltukta kalacak mı? Anlaşmayı kaç dolara çöpe attınız?”
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına Eskişehir’de katıldığı bir toplantıdan yanıt verdi.
Kılıçdaroğlu, “Bu milletin ekonomisini dış güçlere sen teslim etmedin mi? Anlaşmayı sen imzalamandın mı? Erdoğan şimdi çıkmış "Bakan arkadaşlarıma fikri danışmanlık almayacaksınız" dedi. Ben 10 soru sordum yanıt veremedi ve sözleşmeyi iptal etti. Bir sorum daha var o anlaşmayı yapan damat o koltukla kalacak mı kalmayacak mı? O anlaşmayı kaç dolara çöpe attınız?” dedi.
Akşener: “Cumhurbaşkanı doğru iş yapmıştır, teşekkür ederiz”
McKinsey ile çalışılmasını Osmanlı İmparatorluğu’nun dış borçlarını ödemesi için kurulan Düyun-u Umumiye’ye benzeten İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de kararı doğru bulduğunu açıkladı.
Akşener, “Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu kararını elbette çok olumlu buluyoruz. Bu hizmet alımına ilk karşı çıkan siyasi parti biziz. Uyarılarımızın dikkate alınmasından memnuniyet duyuyoruz. Doğru bir iş yapılmıştır, teşekkür ederiz” dedi.
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