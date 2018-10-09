McKinsey Eleştirileri Hükümete Geri Adım Attırdı

Türkiye, Yeni Ekonomik Program kapsamında çalışmayı planladığı McKinsey ile işbirliği yapmaktan vazgeçti.

Bugün Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen Adalet ve Kalkınma Partisi 27. İstişare Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine üyelerine McKinsey’den danışmanlık dahi almamalarını istediğini söyledi.

Erdoğan, “Ana muhalefetin başındaki zat, ücreti mukabili tutulmuş bir uluslararası danışmanlık şirketi üzerinden bizi köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Geçen bütün bakan arkadaşlarıma da söyledim. ‘Bunlardan fikri danışmanlık da almayacaksınız’ dedim. Hiç gerek yok. Biz bize yeteriz” dedi.

Erdoğan: “Bizi töhmet altında bırakarak ülkemizi cendere altına sokmaya çalışıyorlar”

Cumhurbaşkanı Türkiye’nin IMF’yle yapmış olduğu stand-by anlaşmalarına göndermede bulunarak hükümetinin ülkeyi yeniden böyle bir cendereye sokmayacağını ifade etti:

“Ülkemizi kendi reçetelerimizle, çözümlerimizle, programlarımızla hedeflerine ulaştıracağız. Elbette her türlü yatırıma, desteğe, katkıya açığız. Yeter ki bunun bedelini bize egemenliğimize ve geleceğinize göz dikerek ödetmeye çalışmasınlar. Türkiye borcuna sadıktır, yeter ki işi diyet borcuna dönüştürmesinler. İşte o zaman külahları değişiriz. Yeniden Türkiye'nin aynı cendereye sokulmasına izin vermeyiz. Son günlerde finansal danışmanlık hizmeti alınan bir şirket üzerinden yapılan tartışmalar, güya bizi töhmet altında bırakarak, aslında örtülü bir şekilde ülkemizi yeniden aynı cendereye sokma girişiminden ibarettir. Ama biz bu oyuna gelmeyiz. Bu can bu tende oldukça hiç kimse Türkiye'yi yeniden uluslararası kuruluşların boyunduruğu altına sokamaz.”