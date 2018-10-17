ABD'li danışmanlık şirketi McKinsey'in Almanya bölümünün katılımı ile yapılan bir araştırma, Almanya'ya ithal edilen tekstilin Türkiye'de üretilmesinin daha ucuza mal olduğunu ortaya koydu. McKinsey ile birlikte Ren-Vestfalya Teknik Yüksek Okulu ve Aachen Dijital Yararlılık Merkezi tarafından yapılan araştırmanın sonuçları Salı günü Düsseldorf kentinde yayınlanan bir basın bildirisi ile duyuruldu.

Araştırma sonucunda, Almanya'daki tekstil ürünlerinin önemli bir bölümünün Çin ve Bangladeş gibi ülkelerde üretildiği ancak üretimin giderek Avrupa'ya kaydığına dikkat çekildi. Çin ve Güneydoğu Asya ülkelerinde çalışanlara düşük ücretler ödenmesi nedeniyle tekstil sektöründe rakipsiz bir hale geldikleri, fakat bu eğilimin artık değişmeye başladığı belirtildi.

"Maliyet Çin'e göre daha düşük"

Araştırmada, nakliyat ve gümrük bedeli göz önünde bulundurulduğunda Türkiye'de üretilen bir kot pantolonun maliyetinin Çin'de yapılan üretime göre yüzde 3 daha düşük olduğu vurgulandı.

McKinsey'de tekstil sektörüne danışmanlık yapan Karl-Hendrik Magnus, "daha az masrafla üretilen her giysi için üretimin Avrupa'ya kaydırılmasının değeceğini” söyledi. Magnus, tekstil alanında üretimin Avrupa'ya kaydırılmasının bir avantajının da ürünlerin teslimat süresinin kısalması olduğunun altını çizdi. McKinsey'in danışmanlarından Magnus, bunun moda alanında faaliyet gösteren firmalara trendleri daha hızlı bir şekilde yakalama imkanı sunduğunu belirtti. Güneydoğu Asya'dan gemi ile gönderilen bir ürünün Avrupa'ya ulaşmasının yaklaşık 30 gün sürdüğünü kaydeden Magnus, Türkiye'den gönderilen ürünlerin Almanya'ya gelmesinin üç ile altı gün sürdüğüne dikkat çekti.