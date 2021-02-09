McLaren Senna GTR'nin kanadı Mercedes CL 500'e uyar mı?

Bu özel CL 500, yakın zamanda New Jersey'de görüntülendi. Otomobilin en dikkat çekici yeri ise devasa büyüklükte olan arka kanadı. McLaren Senna GTR'da kullanılan kanattan bile daha büyük görünüyor. Kanat, kullanıma hazır bir parça gibi görünmüyor ve el yapımı. Bagaj kapağına cıvatalanmış yüksek dikmelere sahip. Alüminyum levhalardan yapılmış olan bu detay hafiflik konusunda avantaj. Ancak bu kanat görevi olan Downforce yerine daha çok hava freni etkisi yaratıyor. Gereksiz bir sürtünme nedeniyle bu kanat yakıt tüketimini fazlalaştırabilir. Modelde bunun yanında büyük çift çıkışlı egzoz boruları ve farklı tip jantlar da bulunuyor.



