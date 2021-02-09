HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. McLaren Senna GTR'nin kanadı Mercedes CL 500'e uyar mı?

McLaren Senna GTR'nin kanadı Mercedes CL 500'e uyar mı?

09.02.2021 16:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
McLaren Senna GTR'nin kanadı Mercedes CL 500'e uyar mı?

Mercedes-Benz CL 500 çok uygun fiyatlı bir otomobil olmasa da, kısa sürede popüler olmayı başardı. Amerika’da yer alan bir örnek kanadıyla daha da popüler olacakmış gibi görünüyor.

Bu özel CL 500, yakın zamanda New Jersey'de görüntülendi. Otomobilin en dikkat çekici yeri ise devasa büyüklükte olan arka kanadı. McLaren Senna GTR'da kullanılan kanattan bile daha büyük görünüyor. Kanat, kullanıma hazır bir parça gibi görünmüyor ve el yapımı. Bagaj kapağına cıvatalanmış yüksek dikmelere sahip. Alüminyum levhalardan yapılmış olan bu detay hafiflik konusunda avantaj. Ancak bu kanat görevi olan Downforce yerine daha çok hava freni etkisi yaratıyor. Gereksiz bir sürtünme nedeniyle bu kanat yakıt tüketimini fazlalaştırabilir. Modelde bunun yanında büyük çift çıkışlı egzoz boruları ve farklı tip jantlar da bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande'nin ev hali! Hande'nin ev hali!
Otomobiliniz sizinle konuşacak!Otomobiliniz sizinle konuşacak!
35 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 35?35 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 35?

En Çok Okunan Haberler

Bir kez daha şaşırdılar: Geldiği gibi gizemli şekilde kayboldu

Bir kez daha şaşırdılar: Geldiği gibi gizemli şekilde kayboldu

Makam odasındaki görüntü olay oldu!

Makam odasındaki görüntü olay oldu!

Fuhuş pazarlığı yaptığı kişinin 7 bin lirasını çaldı

Fuhuş pazarlığı yaptığı kişinin 7 bin lirasını çaldı

Kayahan'ın kızı Aslı Gönül ortaya çıktı! O artık 21 yaşında bir genç kız

Kayahan'ın kızı Aslı Gönül ortaya çıktı! O artık 21 yaşında bir genç kız

Göğüs ucu belli olunca... Olay oldu

Göğüs ucu belli olunca... Olay oldu

Balıkçıların kamerasına takıldı: Tam 15 metre

Balıkçıların kamerasına takıldı: Tam 15 metre

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Diğer Haberler

Replika Ferrari F40 sahibi olmak ister misiniz?

Ucuz yollu Ferrari arayanlara!

Rolls-Royce'un ' Spirit of Ecstasy ' heykeli kaç yaşında?

Fiyatı dudak uçuklatıyor!

Toyota, Corolla GR Vagon üretecek mi?

Meraklı bekleyiş sürüyor!

Volkswagen ID.4 kokpit ışıkları kullanarak sizinle konuşacak

Otomobiliniz sizinle konuşacak!

Yeni Mercedes Benz C serisi kamuflajlı görüntülendi!

Kameralara yakalandı!

Klasik Renault 4 yeniden üretilecek mi?

Yeniden üretilecek mi?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.