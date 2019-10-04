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MDOB, 9'uncu Senfoni ile sezonu açtı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 02:32 | Son Güncelleme

MERSİN Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü (MDOB), 2019-2020 sanat sezonunu Ludwig Van Beethoven’ın, ölümsüz eseri 9’uncu Senfoni ile açtı.

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü (MDOB), 2019-2020 sanat sezonunu Ludwig Van Beethoven’ın, ölümsüz eseri 9’uncu Senfoni ile açtı.

MDOB’un sezon açılış konseri, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Konseri Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yelişboğaz, ünlü Sümerolog Muzazez İlmiye Çığ, MDOB Sanat Yönetmeni ve Müdürü soprano Bengi İspir Özdülger ile 1400 sanatsever izledi.

Kapalı gişe gerçekleşen konserde tarihin en büyük bestecileri arasında gösterilen 2020 yılında doğumunun 250’nci yılı kutlamaları kapsamında Ludwig Van Beethoven’ın, ölümsüz eseri 9’uncu Senfoni'si seslendirildi.

Orkestra şefliğini Naci Özgüç'ün yönetimindeki konserde Mersin Devlet Opera ve Balesi orkestra ve koro sanatçılarının yanı sıra İzmir, İstanbul ve Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlükleri koro sanatçıları sahne aldı. Koro şefliğini Anıl Aydın yaptığı konserde solist olarak Soprano Sevil Erçak Turgut, Mezzo Soprano Nesrin Gönüldağ, Tenor Bülent Bezdüz ve Bas sanatçısı Hasan Berk sahne aldı.

Konser sonunda konuşan MDOB Sanat Yönetmeni ve Müdürü Özdülger, sanatseverlerin yoğun ilgisi ile muhteşem bir konser gerçekleştirdiklerini belirterek, "Mersin Devlet Opera ve Balesi 9'uncu Senfoni ile 28'inci sanat sezonunu kutladı. MDOB bu yıl bir ilki gerçekleştirdi ve kendi sahnemizin dışında Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde bu konseri düzenledik. 1462 kişilik bu salonda sanatseverler tarafından dolu olması bizler için büyük bir gurur ve motivasyon kaynağı oldu. Her zaman olduğu gibi bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayanlara şükranlarımızı sunuyoruz. Bunun gururla söylüyorum, bu MDOB için bir ilk, bunun devamının geleceğine inancımız sonsuz. Sanatseverlerimiz bizi hiç yalnız bırakmıyor. Bölge operası olmamız nedeni ile Gaziantep, Adana ve Hatay'dan konserimize gelen sanatseverler oldu. Bu nedenle de sanatsal etkinliklerimizi toplama, halka sunabilmek için de elimizden gelen gayreti gösteriyor ve yıldızını beraber parlatıyoruz" dedi.

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