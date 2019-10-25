HABER

MDOB, "Amadeus" balesinin prömiyerini yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 14:22 | Son Güncelleme

MDOB, "Amadeus" balesinin prömiyerini yapacak

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Amadeus" balesinin prömiyerini yapacak.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, orkestra şefliğini Murat Kodallı'nın üstlendiği, müzikleri Kaha Tsabadze, Zurab Nadareihvili ve Ziya Arman'a ait bale Mersin Kültür Merkezi'nde yarın sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Koreografisi geçen yıl hayatını kaybeden Nugzar Magalashvili’ye ait balenin dekor ve kostüm tasarımını İsmail Dede, ışık tasarımını Tarı Deniz ait eserin sorumluluğunu Serhat Elifer üstlenecek.

Librettosunu Medeia Magalashvili'nin yazdığı ve ünlü besteci Mozart'ın hayatından kesitler sunan eserde, Burak Serkan Cebeci, Burak Kayıhan, Ilgaz Arslan, Ozan Demirbaş, Eren Keleş, Özlem Şenormanlılar, Meltem Ayar, Önder Acar, Taner Oğuzhan, Tarkan Günal ve Serin Saybaşılı sahne alacak.

Sapı bile işe yarıyor! Öyle bir faydası var ki... Sapı bile işe yarıyor! Öyle bir faydası var ki...
’Misket’ sözünü ’bisiklet’ anlayan çocuk, bisiklet alınıncaya kadar hastaneden çıkmadı’Misket’ sözünü ’bisiklet’ anlayan çocuk, bisiklet alınıncaya kadar hastaneden çıkmadı
Balıkesir’de eski kapılar sanat eserine dönüşüyorBalıkesir’de eski kapılar sanat eserine dönüşüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amadeus MDOB Mersin Opera

En Çok Okunan Haberler

Yeni evinin kirası annesini çileden çıkardı

Yeni evinin kirası annesini çileden çıkardı

Ankara'da dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

Ankara'da dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

KKTC Lideri tartışma yaratan 'harekât' açıklamasına yanıt verdi

KKTC Lideri tartışma yaratan 'harekât' açıklamasına yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Ankara'da güvenlik artırıldı! Büyükşehir'den açıklama geldi

Ankara'da güvenlik artırıldı! Büyükşehir'den açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kazbank' olayında yeni gelişme! SPK istinaf mahkemesine başvurdu

İkinci Çiftlik Bank iddiası: Kazbank! Yeni gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camisi'nde cemaate seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camisi'nde cemaate seslendi

Tuğba'yı darp eden baba hakkında karar

Görüntüler infial yaratmıştı! O baba hakkında karar...

İBB'den 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki yıkımla ilgili açıklama

İBB'den otogardaki yıkımla ilgili açıklama

Turuncu ve gri listede yer alan teröristler Ferhat Bozkurt ve Ali Yenice etkisiz hale getirildi

Ferhat Bozkurt ve Ali Yenice öldürüldü!

HDP önünde oturan baba, PKK tarafından kaçırılan kızına böyle seslendi

PKK tarafından kaçırılan kızına böyle seslendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.