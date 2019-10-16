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MDOB "Arşın Mal Alan Opereti"ni sahneleyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 15:57 | Son Güncelleme

MDOB "Arşın Mal Alan Opereti"ni sahneleyecek

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Arşın Mal Alan" operetini sahneleyecek.

MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, orkestra ve koro şefliğini Anıl Aydın, rejisörlüğünü Melih Öztürk'ün gerçekleştirdiği operet, Mersin Kültür Merkezi'nde yarın sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Eserin koreografisini Berna Turhan, dekor ve kostüm tasarımlarını Alev Tol, ışık tasarımını Barış Arslan üstlenecek.

Eserde, Ayşegül Devrim Dinçer, Baran Taner, Hakan Yıldız, Özlem Pamuk, Korhan Dinçer, Ayşin Alev Lal, Orhan Güllüler, Zeynep Özgür Yılmaz rol alacak.

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Anahtar Kelimeler:
MDOB Mersin operet

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