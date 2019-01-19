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MDOB "Carmen Operası"nın prömiyerini gerçekleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 22:29 | Son Güncelleme

Fransız yazar Prosper Merimee'nin aynı adlı romanından operaya uyarlanan "Carmen"in prömiyeri, kapalı gişe sahnelendi

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Fransız yazar Prosper Merimee'nin aynı adlı romanından operaya uyarlanan "Carmen"i ilk kez seyircisiyle buluşturdu.

MDOB, librettosunu Henri Meilhac ve Ludoviç Halevy'in yazdığı operanın prömiyeri, Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İki perdelik eserin rejisörlüğünü Haldun Özörten, orkestra şefliğini Vladimir Lungu, dekor tasarımını Çağda Çitkaya, kostüm tasarımını Sevtaç Demirer, ışık tasarımını Tarı Deniz, koreografisini de Özlem Şenormanlılar ve Ender Üçdemir üstlendi.

Fransız yazar Merimee'nin aynı adlı romanından uyarlanan operanın koro şefliğini Anıl Aydın, çocuk korosu şefliğini ise Reyhan Bezdüz yaptı.

Koreografisi ve repertuvarıyla dikkati çeken ve dünyaca ünlü sanatçıların besteleriyle "ses" bulan eser, kapalı gişe sahneledi.

Carmen operası, tütün fabrikasında çalışan Carmen ile bir muhafız çavuşu olan Don Jose arasındaki aşk hikayesini anlatıyor.

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Carmen Mersin Mersin Devlet Opera ve Balesi

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